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  • Награждение «Спартака» золотыми медалями РФПЛ пройдет не на «Открытие Арене», а в концертном зале

Награждение «Спартака» золотыми медалями РФПЛ пройдет не на «Открытие Арене», а в концертном зале

5 июля 2017, 01:11
5

Награждение игроков, тренерского штаба и персонала «Спартака» золотыми медалями РФПЛ пройдет не на стадионе «Открытие Арена», а в одном из концертных залов.

Мероприятие намечено на 8 июля. По итогам прошлого сезона московский клуб впервые с 2001 года стал чемпионом России.

«Первоначально это мероприятие планировалось провести на «Открытие Арене». Совсем недавно там проходили матчи Кубка Конфедераций, и в связи с этим в июле на нашем стадионе будет выполнен большой объем работы по подготовке домашней арены клуба к предстоящему сезону-2017/2018.

Именно по этой причине награждение команды состоится в одном из столичных концертных залов. Кроме главных виновников торжества — футболистов и тренеров «Спартака», на мероприятие будут приглашены руководители РФС и РФПЛ, легендарные ветераны красно-белых, топ-менеджмент, партнеры клуба и представители СМИ», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (5)
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Joker 555
1499206811
Лучше в концертном зале пусть реквизиты уносят, а то ворота опять восстанавливать и все остальное. Накуй ворота пилить и сетку резать. Болейте радуйтесь. Вы же не бомжи за металлом пришли.
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лёха72
1499207309
почему так.мало там болел.одни почётные лица будут
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Muhammed-666
1499211754
А почему им до сих пор медалей не дали???? Через неделю уже сезон начинается.
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Дядя Серёжа
1499237092
Чё решили-то, Аленя наградят?
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