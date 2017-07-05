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    Награждение «Спартака» золотыми медалями РФПЛ пройдет не на «Открытие Арене», а в концертном зале

    Награждение игроков, тренерского штаба и персонала «Спартака» золотыми медалями РФПЛ пройдет не на стадионе «Открытие Арена», а в одном из концертных залов.

    Мероприятие намечено на 8 июля. По итогам прошлого сезона московский клуб впервые с 2001 года стал чемпионом России.

    «Первоначально это мероприятие планировалось провести на «Открытие Арене». Совсем недавно там проходили матчи Кубка Конфедераций, и в связи с этим в июле на нашем стадионе будет выполнен большой объем работы по подготовке домашней арены клуба к предстоящему сезону-2017/2018.

    Именно по этой причине награждение команды состоится в одном из столичных концертных залов. Кроме главных виновников торжества — футболистов и тренеров «Спартака», на мероприятие будут приглашены руководители РФС и РФПЛ, легендарные ветераны красно-белых, топ-менеджмент, партнеры клуба и представители СМИ», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Источник: ФК «Спартак»

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    05.07.2017 01:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 09:44

      Чё решили-то, Аленя наградят?

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > Дядя Серёжа 5 июля 2017, 17:41

      Нет. Аленичева не наградят.

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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 5 июля 2017, 02:42

      А почему им до сих пор медалей не дали???? Через неделю уже сезон начинается.

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 5 июля 2017, 01:28

      почему так.мало там болел.одни почётные лица будут

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      Рейтинг: +107

      Joker 555 5 июля 2017, 01:20

      Лучше в концертном зале пусть реквизиты уносят, а то ворота опять восстанавливать и все остальное. Накуй ворота пилить и сетку резать. Болейте радуйтесь. Вы же не бомжи за металлом пришли.

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