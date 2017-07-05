Награждение «Спартака» золотыми медалями РФПЛ пройдет не на «Открытие Арене», а в концертном зале

Награждение игроков, тренерского штаба и персонала «Спартака» золотыми медалями РФПЛ пройдет не на стадионе «Открытие Арена», а в одном из концертных залов.

Мероприятие намечено на 8 июля. По итогам прошлого сезона московский клуб впервые с 2001 года стал чемпионом России.

«Первоначально это мероприятие планировалось провести на «Открытие Арене». Совсем недавно там проходили матчи Кубка Конфедераций, и в связи с этим в июле на нашем стадионе будет выполнен большой объем работы по подготовке домашней арены клуба к предстоящему сезону-2017/2018.

Именно по этой причине награждение команды состоится в одном из столичных концертных залов. Кроме главных виновников торжества — футболистов и тренеров «Спартака», на мероприятие будут приглашены руководители РФС и РФПЛ, легендарные ветераны красно-белых, топ-менеджмент, партнеры клуба и представители СМИ», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.