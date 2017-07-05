Райола не хочет, чтобы Доннарумма продлевал контракт с «Миланом»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, не хочет, чтобы его клиент продлевал контракт с итальянским клубом, и намерен добиться перехода футболиста в «Реал» или «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что 18-летний итальянец, отказывавшийся от подписания нового контракта, поставит подпись под пятилетним соглашением с годовым окладом в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне в активе Доннаруммы в рамках чемпионата Италии – 38 матчей и 36 пропущенных мячей.