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    Райола не хочет, чтобы Доннарумма продлевал контракт с «Миланом»

    Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, не хочет, чтобы его клиент продлевал контракт с итальянским клубом, и намерен добиться перехода футболиста в «Реал» или «ПСЖ».

    Ранее сообщалось, что 18-летний итальянец, отказывавшийся от подписания нового контракта, поставит подпись под пятилетним соглашением с годовым окладом в 10 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне в активе Доннаруммы в рамках чемпионата Италии – 38 матчей и 36 пропущенных мячей.

    Источник: Football Italia

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    05.07.2017 00:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -186

      Protosser 5 июля 2017, 10:04

      Ну конечно - ему бы хотелось, чтоб каждые полгода продавали парня..

      0
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      Рейтинг: +107

      Joker 555 5 июля 2017, 01:11

      Да нет в нем ничего. Играл бы в Милане, а то зафорсил малолетка. И рыбку съесть и нах... не сесть

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 июля 2017, 00:49

      Мудак завалит карьеру пареньку...надо его ссаной тряпкой гнать

      2
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 5 июля 2017, 00:44

      пусть в Реал переходит))

      0
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 5 июля 2017, 00:44

      как же он достал этот Райола, ясен пень что он не хочет, ему же надо навариться на трансфере, ему ваще пофиг на человека, главное чтоб личный кошелёк пополнился, урод.... Я надеюсь Доннарума его уволит.......

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