Федун сообщил, что золотые медали будут вручены «Спартаку» 8 июля

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что вручение команде золотых медалей за победу в чемпионате России-2016/17 состоится в субботу, 8 июля, на стадионе «Открытие Арена».

«Награждение команды золотыми медалями пройдет 8 июля на стадионе. Будет организован праздничный концерт», – сказал Федун.

По итогам прошлого сезона красно-белые завоевали десятый в своей истории титул чемпиона России и первый – с 2001 года.