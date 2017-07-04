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    Федун сообщил, что золотые медали будут вручены «Спартаку» 8 июля

    Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что вручение команде золотых медалей за победу в чемпионате России-2016/17 состоится в субботу, 8 июля, на стадионе «Открытие Арена».

    «Награждение команды золотыми медалями пройдет 8 июля на стадионе. Будет организован праздничный концерт», – сказал Федун.

    По итогам прошлого сезона красно-белые завоевали десятый в своей истории титул чемпиона России и первый – с 2001 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2017 17:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 июля 2017, 21:58

      Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности.
      Не перелюбитесь,смотрите...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 4 июля 2017, 19:22

      Зажмём кулаки, чтобы каждый год так.
      Не всегда хватает мастерства, но стараются не по-детски.
      Приятно болеть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 19:07

      Как-то буднично на душе, перекипели страсти.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +382

      лёха72 4 июля 2017, 19:00

      ЧТО ТО ПОЗДНО.УЖЕ НАЧАЛО ЭТОГО СЕЗОНА.ДА И КТО ТО УЕХАЛ УЖЕ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > лёха72 4 июля 2017, 19:30

      найдут, руки у нас длинные

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 18:28

      Пусть эта церемония войдет в привычку.

      8
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 июля 2017, 17:49

      Долго мы к этому шли, долго!

      8
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 июля 2017, 17:27

      Лучше скажи когда игроки придут под ЛЧ!?

      3
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