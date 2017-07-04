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  • Вартапетов: «Глушаков признается в боли, только когда ему что-то полностью оторвет»

Вартапетов: «Глушаков признается в боли, только когда ему что-то полностью оторвет»

4 июля 2017, 13:09
14

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов высказал, что иногда врачам приходится сдерживать пыл игроков красно-белых, рвущихся в бой с незалеченными травами. Также, по его словам, капитан команды Денис Глушаков признается в боли только в самых крайних случаях.

«Часто игроков приходится сдерживать, когда ребята не до конца готовыми рвутся на поле. Есть такие бойцы, как Денис Глушаков. Так тот, кажется, признается в боли врачу, только когда ему что-то полностью оторвет, не раньше. Из нынешнего состава никто имитировать травму или нарочно преувеличивать ее степень точно не станет. Скорее наоборот, постараются лишний раз не беспокоить окружающих. Поэтому мы просим ребят при малейшем дискомфорте сообщать о нем врачам, чтобы снизить потери времени на лечение.

По окончании сезона наш капитан всем одноклубникам – и игрокам, и персоналу – преподнес подарок. Это была ограниченная специальная серия – водка «От Глушака». Правда, я ее вряд ли когда-то попробую. Это коллекционное издание – рука не поднимается открыть», – сказал Вартапетов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (14)
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Спартач_навсегда
1499164274
красава Глушак КАПИТАН удачи нам всем в наступающем сезоне.
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GeorgeXIII
1499164422
алкаш)
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Диктор
1499165400
Мужик -что тут еще сказать то?
Ответить
oyabun
1499167418
Хоть бы выложили фото этой Чудо-водки
Ответить
vitvik
1499168156
Сильный мужчина!
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Сибирь за Спартак
1499170033
Новости из медицинского штаба лично меня всегда напрягают.
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Svoysvoemubrat
1499172750
Глушаков не из тех, кто убирает ноги.
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Одинокий волк Маквейд
1499175181
Водка отГлушака - это по-русски. Не то, что Кокоша с Мамаем шампанью желудок травят. Не играть, не отдохнуть не могут.
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OfaZavr
1499181583
Мы давно знали что Денис - настоящий боец.
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Дядя Серёжа
1499239649
Оторвите руки-ноги, я на заде гол забью.
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