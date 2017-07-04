Вартапетов: «Глушаков признается в боли, только когда ему что-то полностью оторвет»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов высказал, что иногда врачам приходится сдерживать пыл игроков красно-белых, рвущихся в бой с незалеченными травами. Также, по его словам, капитан команды Денис Глушаков признается в боли только в самых крайних случаях.

«Часто игроков приходится сдерживать, когда ребята не до конца готовыми рвутся на поле. Есть такие бойцы, как Денис Глушаков. Так тот, кажется, признается в боли врачу, только когда ему что-то полностью оторвет, не раньше. Из нынешнего состава никто имитировать травму или нарочно преувеличивать ее степень точно не станет. Скорее наоборот, постараются лишний раз не беспокоить окружающих. Поэтому мы просим ребят при малейшем дискомфорте сообщать о нем врачам, чтобы снизить потери времени на лечение.

По окончании сезона наш капитан всем одноклубникам – и игрокам, и персоналу – преподнес подарок. Это была ограниченная специальная серия – водка «От Глушака». Правда, я ее вряд ли когда-то попробую. Это коллекционное издание – рука не поднимается открыть», – сказал Вартапетов.