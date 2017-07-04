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    Вартапетов: «Глушаков признается в боли, только когда ему что-то полностью оторвет»

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов высказал, что иногда врачам приходится сдерживать пыл игроков красно-белых, рвущихся в бой с незалеченными травами. Также, по его словам, капитан команды Денис Глушаков признается в боли только в самых крайних случаях.

    «Часто игроков приходится сдерживать, когда ребята не до конца готовыми рвутся на поле. Есть такие бойцы, как Денис Глушаков. Так тот, кажется, признается в боли врачу, только когда ему что-то полностью оторвет, не раньше. Из нынешнего состава никто имитировать травму или нарочно преувеличивать ее степень точно не станет. Скорее наоборот, постараются лишний раз не беспокоить окружающих. Поэтому мы просим ребят при малейшем дискомфорте сообщать о нем врачам, чтобы снизить потери времени на лечение.

    По окончании сезона наш капитан всем одноклубникам – и игрокам, и персоналу – преподнес подарок. Это была ограниченная специальная серия – водка «От Глушака». Правда, я ее вряд ли когда-то попробую. Это коллекционное издание – рука не поднимается открыть», – сказал Вартапетов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.07.2017 13:09
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 10:27

      Оторвите руки-ноги, я на заде гол забью.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июля 2017, 18:19

      Мы давно знали что Денис - настоящий боец.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 16:33

      Водка отГлушака - это по-русски. Не то, что Кокоша с Мамаем шампанью желудок травят. Не играть, не отдохнуть не могут.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 15:52

      Глушаков не из тех, кто убирает ноги.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 июля 2017, 15:25

      И часто ему отрывает чтото?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 июля 2017, 15:07

      Новости из медицинского штаба лично меня всегда напрягают.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 4 июля 2017, 14:57

      Мало неваляшек в нашей лиге. Поэтому никто не играет за рубежом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 июля 2017, 14:35

      Сильный мужчина!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 4 июля 2017, 14:23

      Хоть бы выложили фото этой Чудо-водки

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 июля 2017, 13:50

      Мужик -что тут еще сказать то?

      4
      Ответить
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