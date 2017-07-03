Хохлов: «Не думаю, что Кокорин нужен «Краснодару»

Главный тренер молодежной команды «Динамо» Дмитрий Хохлов выразил мнение, что «Краснодар» не нуждается в услугах нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Ранее сообщалось, что петербуржцы могут обменять его на форварда «быков» Федора Смолова.

– Появилась информация, что до конца летнего трансферного окна Федор Смолов перейдет в «Зенит». Стоит ли ему выбирать питерскую команду или лучше дождаться предложения из Европы?

– Во-первых, нужно прислушаться к желанию самого футболиста, а во-вторых, посмотреть на то, какие у него есть предложения из зарубежных клубов. Писали, что его хочет видеть в своих рядах «Боруссия». Больше никакой информации не появлялось. Нужно смотреть на то, сопоставимо ли предложение из другого клуба с «Зенитом».

– Также была информация, что Кокорин может перейти к «Краснодар». Сможет ли он перезапустить свою карьеру в этой команде, как считаете?

– Это информация на уровне слухов. «Краснодар» взял нападающего, и я не думаю, что эта команда нуждается еще в каком-то усилении данной линии. Ну а сможет ли Александр перезапустить там свою карьеру, зависит только от него.

– Насколько сильно видео Кокорина и Дзюбы сказалось на репутации «Зенита»?

– Я не могу понять, что в этом видео такого? Они что-то сказали или сделали? Лично я не вижу здесь ничего криминального. Нужно понимать, что это был за жест. Пусть они сначала его пояснят, а потом будем обсуждать. А то, что многие додумывают – личное дело каждого.

– А вы что подумали, посмотрев это видео?

– Ничего не подумал. Я вообще не понял, что это. А резонанс оно вызвало потому, что каждый воспринял его по-своему. Я не хочу додумывать, что ребята имели в виду. Если ты хочешь что-то высказать – говори, а непонятные жесты мне просто не интересны.