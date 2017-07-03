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    Хохлов: «Не думаю, что Кокорин нужен «Краснодару»

    Главный тренер молодежной команды «Динамо» Дмитрий Хохлов выразил мнение, что «Краснодар» не нуждается в услугах нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Ранее сообщалось, что петербуржцы могут обменять его на форварда «быков» Федора Смолова.

    – Появилась информация, что до конца летнего трансферного окна Федор Смолов перейдет в «Зенит». Стоит ли ему выбирать питерскую команду или лучше дождаться предложения из Европы?

    – Во-первых, нужно прислушаться к желанию самого футболиста, а во-вторых, посмотреть на то, какие у него есть предложения из зарубежных клубов. Писали, что его хочет видеть в своих рядах «Боруссия». Больше никакой информации не появлялось. Нужно смотреть на то, сопоставимо ли предложение из другого клуба с «Зенитом».

    – Также была информация, что Кокорин может перейти к «Краснодар». Сможет ли он перезапустить свою карьеру в этой команде, как считаете?

    – Это информация на уровне слухов. «Краснодар» взял нападающего, и я не думаю, что эта команда нуждается еще в каком-то усилении данной линии. Ну а сможет ли Александр перезапустить там свою карьеру, зависит только от него.

    – Насколько сильно видео Кокорина и Дзюбы сказалось на репутации «Зенита»?

    – Я не могу понять, что в этом видео такого? Они что-то сказали или сделали? Лично я не вижу здесь ничего криминального. Нужно понимать, что это был за жест. Пусть они сначала его пояснят, а потом будем обсуждать. А то, что многие додумывают – личное дело каждого.

    – А вы что подумали, посмотрев это видео?

    – Ничего не подумал. Я вообще не понял, что это. А резонанс оно вызвало потому, что каждый воспринял его по-своему. Я не хочу додумывать, что ребята имели в виду. Если ты хочешь что-то высказать – говори, а непонятные жесты мне просто не интересны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2017 17:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 4 июля 2017, 10:10

      кокорин никому в футболе не нужен.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 июля 2017, 21:33

      Хохлов корректно обошёл все острые углы вопросов и отделался общими необязывающими фразами... Нечего комментировать... Кокорин - это проблема... Кто и когда её решит, тот может и погреет руки, но можно и вляпаться...

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 3 июля 2017, 20:56

      Дмитрий - большая умница! Без сарказма.

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 20:53

      Продаются два неликвида недорого. Оптовикам скидка.

      3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 20:34

      Кокорин как просроченный кредит в банке - проку нет, не спишешь и в обслуживании дорог. По Сарсании - хорошая инвестиция.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июля 2017, 18:38

      я уверен Кокорин вообще никому будет не нужен Манчини это скоро поймет

      5
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июля 2017, 18:13

      Какой обмен ?????? Вы смеетесь ??????????

      0
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