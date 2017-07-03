Победа Германии на Кубке конфедераций и признание Халка – в главных новостях прошедших суток

За.бали красавцы с договорными матчами, уже всех забанить давно пора!!
Кубок конфедераций. Сборная Германии обыграла Чили и стала победителем турнира
Кубок конфедераций. Португалия в дополнительное время обыграла Мексику в борьбе за бронзовые медали
Браво – лучший голкипер Кубка конфедераций-2017
Дракслер – лучший игрок Кубка конфедераций-2017
«Ливерпуль» готов продать Коутиньо в «ПСЖ» за 100 миллионов
Халк заявил, что с радостью вернется в «Зенит»
Злобин начал подготовку к сезону с основным составом «Бенфики»