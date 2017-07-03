Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Победа Германии на Кубке конфедераций и признание Халка – в главных новостях прошедших суток

    Кубок конфедераций. Сборная Германии обыграла Чили и стала победителем турнира

    Кубок конфедераций. Португалия в дополнительное время обыграла Мексику в борьбе за бронзовые медали

    Браво – лучший голкипер Кубка конфедераций-2017

    Дракслер – лучший игрок Кубка конфедераций-2017

    «Ливерпуль» готов продать Коутиньо в «ПСЖ» за 100 миллионов

    Халк заявил, что с радостью вернется в «Зенит»

    Злобин начал подготовку к сезону с основным составом «Бенфики»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2017 09:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 3 июля 2017, 12:48

      За.бали красавцы с договорными матчами, уже всех забанить давно пора!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11