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    В «Спартаке» довольны тем, как идет восстановление Зобнина

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о ходе восстановления полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

    Напомним, что российский футболист выбыл на полгода из-за разрыва крестообразных связок колена.

    «Вчера только вернулся из Рима. Поговорил с лечащими врачами, физиотерапевтами, профессором, который делал операцию. С Романом, разумеется, пообщались. Мы довольны тем, как идет восстановление Зобнина, наверное, даже с некоторым опережением, хотя здесь ни к каким рекордам не стремимся. Дело в том, что тот момент, когда он выходит на поле с мячом тренироваться и когда он готов к официальной игре – это не одно и то же. При чрезмерной активизации существует риск рецидива после травмы крестообразной связки. Здесь нужно определенное время – природу обмануть очень трудно. На сегодняшний день все идет прекрасно. Рома крутит велосипед, начал занятия в бассейне, ходит уже уверенно и чувствует себя хорошо. Мышечная масса на поврежденной ноге практически восстановилась. И настрой у него очень хороший, что не может не радовать.

    Примерно через месяц Зобнин может приступить к специальным упражнениям с мячом на поле. Опять же, о группе или даже разминке с командой речь пока не идет. Это работа с реабилитологом, но уже на поле. Для футболиста это очень важный этап, когда он из зала для физиотерапии переходит на поле. Там уже бег, работа с мячом, но это не значит, что он может прямо сейчас заиграть в футбол. Нет, конечно. Но это очень важный этап.

    На мой взгляд, приступить к полноценной состязательной практике Зобнин сможет после зимней паузы. Возможно, вернется пораньше, но форсировать события мы не хотим. Рассчитываем, что уже на зимних сборах Роман сможет тренироваться без ограничений», – сказал Вартапетов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2017 20:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 3 июля 2017, 12:28

      - интересно, кого Массимо будет наигрывать на место Ромы!?, не хотелось бы, чтобы менялась модель игры!, а Роме, конечно - успешной реабилитации, здоровья и полноценного продолжения карьеры!!!...,такие игроки, как он, в России на пересчёт! Футболисты, берегите и уважайте друг друга!, ваш спортивный век не так уж и долог...

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2017, 10:07

      Ну и прекрасно. Ждём!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 3 июля 2017, 01:15

      ждём

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 июля 2017, 21:45

      Здоровья тебе Ром-востанавливайся быстрее,ты нужен команде.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +899

      Krics 2 июля 2017, 21:03

      Рома выздоравливай, главное здоровье, все остальное , было-бы желанье.

      2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 2 июля 2017, 20:51

      - друзья!, я не призываю Рому Зобнина сразу в бой, но я уверен, что в нужный момент этот футболист доставит массу хлопот всем, без исключения, соперникам "Спартака"!!!!!.....Здоровья тебе, Рома!!!...Вся прогрессивная Москва - за ТЕБЯ!

      4
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 2 июля 2017, 20:44

      Очень хорошие новости о Романе! Прямо перед новой рабочей неделей настроение поднялось, несмотря на ненавистный всем понедельник ))

      4
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 2 июля 2017, 20:39

      не торопись! лечись лучше!

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 июля 2017, 20:37

      Торопиться не нужно. Желаю полного выздоровления Роману.

      8
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 20:26

      Еще раз здоровья Роме!

      9
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