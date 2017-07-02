В «Спартаке» довольны тем, как идет восстановление Зобнина

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о ходе восстановления полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

Напомним, что российский футболист выбыл на полгода из-за разрыва крестообразных связок колена.

«Вчера только вернулся из Рима. Поговорил с лечащими врачами, физиотерапевтами, профессором, который делал операцию. С Романом, разумеется, пообщались. Мы довольны тем, как идет восстановление Зобнина, наверное, даже с некоторым опережением, хотя здесь ни к каким рекордам не стремимся. Дело в том, что тот момент, когда он выходит на поле с мячом тренироваться и когда он готов к официальной игре – это не одно и то же. При чрезмерной активизации существует риск рецидива после травмы крестообразной связки. Здесь нужно определенное время – природу обмануть очень трудно. На сегодняшний день все идет прекрасно. Рома крутит велосипед, начал занятия в бассейне, ходит уже уверенно и чувствует себя хорошо. Мышечная масса на поврежденной ноге практически восстановилась. И настрой у него очень хороший, что не может не радовать.

Примерно через месяц Зобнин может приступить к специальным упражнениям с мячом на поле. Опять же, о группе или даже разминке с командой речь пока не идет. Это работа с реабилитологом, но уже на поле. Для футболиста это очень важный этап, когда он из зала для физиотерапии переходит на поле. Там уже бег, работа с мячом, но это не значит, что он может прямо сейчас заиграть в футбол. Нет, конечно. Но это очень важный этап.

На мой взгляд, приступить к полноценной состязательной практике Зобнин сможет после зимней паузы. Возможно, вернется пораньше, но форсировать события мы не хотим. Рассчитываем, что уже на зимних сборах Роман сможет тренироваться без ограничений», – сказал Вартапетов.