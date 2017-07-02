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В «Спартаке» довольны тем, как идет восстановление Зобнина

2 июля 2017, 20:22
10

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о ходе восстановления полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

Напомним, что российский футболист выбыл на полгода из-за разрыва крестообразных связок колена.

«Вчера только вернулся из Рима. Поговорил с лечащими врачами, физиотерапевтами, профессором, который делал операцию. С Романом, разумеется, пообщались. Мы довольны тем, как идет восстановление Зобнина, наверное, даже с некоторым опережением, хотя здесь ни к каким рекордам не стремимся. Дело в том, что тот момент, когда он выходит на поле с мячом тренироваться и когда он готов к официальной игре – это не одно и то же. При чрезмерной активизации существует риск рецидива после травмы крестообразной связки. Здесь нужно определенное время – природу обмануть очень трудно. На сегодняшний день все идет прекрасно. Рома крутит велосипед, начал занятия в бассейне, ходит уже уверенно и чувствует себя хорошо. Мышечная масса на поврежденной ноге практически восстановилась. И настрой у него очень хороший, что не может не радовать.

Примерно через месяц Зобнин может приступить к специальным упражнениям с мячом на поле. Опять же, о группе или даже разминке с командой речь пока не идет. Это работа с реабилитологом, но уже на поле. Для футболиста это очень важный этап, когда он из зала для физиотерапии переходит на поле. Там уже бег, работа с мячом, но это не значит, что он может прямо сейчас заиграть в футбол. Нет, конечно. Но это очень важный этап.

На мой взгляд, приступить к полноценной состязательной практике Зобнин сможет после зимней паузы. Возможно, вернется пораньше, но форсировать события мы не хотим. Рассчитываем, что уже на зимних сборах Роман сможет тренироваться без ограничений», – сказал Вартапетов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (10)
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Svoysvoemubrat
1499016401
Еще раз здоровья Роме!
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vladimir-7
1499017038
Торопиться не нужно. Желаю полного выздоровления Роману.
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SEREZHA7575
1499017172
не торопись! лечись лучше!
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oyabun
1499017490
Очень хорошие новости о Романе! Прямо перед новой рабочей неделей настроение поднялось, несмотря на ненавистный всем понедельник ))
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кеша_КБ
1499017909
- друзья!, я не призываю Рому Зобнина сразу в бой, но я уверен, что в нужный момент этот футболист доставит массу хлопот всем, без исключения, соперникам "Спартака"!!!!!.....Здоровья тебе, Рома!!!...Вся прогрессивная Москва - за ТЕБЯ!
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Krics
1499018604
Рома выздоравливай, главное здоровье, все остальное , было-бы желанье.
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Диктор
1499021101
Здоровья тебе Ром-востанавливайся быстрее,ты нужен команде.
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лёха72
1499033732
ждём
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OfaZavr
1499065626
Ну и прекрасно. Ждём!
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кеша_КБ
1499074127
- интересно, кого Массимо будет наигрывать на место Ромы!?, не хотелось бы, чтобы менялась модель игры!, а Роме, конечно - успешной реабилитации, здоровья и полноценного продолжения карьеры!!!...,такие игроки, как он, в России на пересчёт! Футболисты, берегите и уважайте друг друга!, ваш спортивный век не так уж и долог...
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