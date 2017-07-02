«Вест Хэм» хочет заполучить Чичарито

Английский «Вест Хэм» в текущее трансферное окно намерен укрепить свои ряды нападающим немецкого «Байера» и сборной Мексики Чичарито. Именно американский футболист в данный момент является приоритетной целью для «молотобойцев».

Считается, что «аспириновым» вполне будет выгодно продать мексиканца этим летом, поскольку через год он сможет уйти бесплатно ввиду окончания срока контракта. На данный момент трансферная стоимость Чичарито составляет 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги нападающий провел 25 матчей и забил десять голов. Стоит напомнить, что с 2010 по 2015 годы форвард был футболистом «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что попытку приобрести Чичарито предпримет и французский «Лион».