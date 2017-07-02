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    «Вест Хэм» хочет заполучить Чичарито

    Английский «Вест Хэм» в текущее трансферное окно намерен укрепить свои ряды нападающим немецкого «Байера» и сборной Мексики Чичарито. Именно американский футболист в данный момент является приоритетной целью для «молотобойцев».

    Считается, что «аспириновым» вполне будет выгодно продать мексиканца этим летом, поскольку через год он сможет уйти бесплатно ввиду окончания срока контракта. На данный момент трансферная стоимость Чичарито составляет 18 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Бундеслиги нападающий провел 25 матчей и забил десять голов. Стоит напомнить, что с 2010 по 2015 годы форвард был футболистом «Манчестер Юнайтед».

    Ранее сообщалось, что попытку приобрести Чичарито предпримет и французский «Лион».

    Источник: ESPN

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    02.07.2017 12:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июля 2017, 15:32

      Думаю по Чичарито будет еще не мало разных фейков . Хороший нап !

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 июля 2017, 13:59

      Очень правильное решение для всех сторон, Чичарито не смотря на то ,что не мало забивал все же как то на прижился в Германии , а Англия ему знакома. И думаю , что в Вест Хеме ( ему очень нужен такой нападающий )он себя сможет проявить с лучшей стороны .

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 2 июля 2017, 12:36

      Я вообще удивлён, что "фармацевты" его на трансфер выставили!!! Нууу, алёёёё, где наши топ-клубы, быстрее надо вступать в борьбу, пока такой лакомый кусочек на трансферном рынке есть, тем более пока он впечатлён Россией как страной. Вот реальное усиление под ЛЧ для "Спартака" или "ЦСКА", а может и под ЛЕ "Зениту", если в 2 раза больше 18М насыпет. Чичарито в полном порядке на КК-2017 и возраст самый подходящий, уже достаточно опытен и всё также техничен...

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      Рейтинг: +66

      Ванечка > ARSteven89 2 июля 2017, 13:02

      Из всех вышеперечисленных только "Зенит" может заключить конктракт с Чичарито! "Спартак" 18 не даст, а ЦСКА так вообще в глубоком запасе))

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > ARSteven89 2 июля 2017, 13:21

      цска даже зарплатой не сможет потянуть... не говоря уже о трансфере...

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