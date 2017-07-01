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  • В Бразилии самого старого футболиста мира заставили завершить карьеру, сказав, что 68 лет – слишком много

В Бразилии самого старого футболиста мира заставили завершить карьеру, сказав, что 68 лет – слишком много

1 июля 2017, 20:47
15

Руководство федерации футбола штата Параиба запретило 68-летнему нападающему «Перилимы» Педро Рибейро де Лиме выступать на профессиональном уровне. Согласной заявлению властей, бразилец слишком стар, чтобы продолжать карьеру.

Примечательно, что де Лима (более известен как Педро да Сорда) является основателем и президентом клуба. «Перилима» выступает во втором дивизиона чемпионата Северного региона Параибы.

Ранее самым возрастным игроком мира считался нападающий японской «Йокогамы» Кадзуеси Миура.

Источник: Globo
Бразилия. Серия А
Комментарии (15)
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nalgiev
1498931324
Хорош колобок)) ты уже стар иди домой)))
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Lester84
1498931791
У нас средний возраст смертности по стране 58 лет, а человек в 68 еще по полю бегает. Дай бог таким людям долгих лет жизни
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VikNMar
1498931851
Зря ..... дали бы доиграть до 70-ти , а там можно и на покой .
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VSt
1498931868
Интересно, что такое решение принимает федерация футбола, а не врачи)) Может мужик не может без футбола, может ему теперь станет хуже и сгорит он от тоски за 3 месяца?
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Gullit 76
1498933250
Жаль, сборной России он бы ещё пригодился.
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Чермындыр
1498937150
А не подать ли ему в суд на федерацию футбола? За дискриминацию по возрастному признаку!
Ответить
Андреич
1498938015
Молодец! И название клуба придумал, по-видимому, в честь себя. Перилима - ПЕдро РИбейро де ЛИМА.
Ответить
insider_retro
1498938080
Дожить бы.... А он в 68 играет и даже колени не бинтованы... Живёт футболом... Бессердечные чинуши....
Ответить
raritet
1498938644
Интересно, если его выставить вместо Кокоши, заметит ли кто-нибудь разницу.
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OfaZavr
1498984617
Вот с кого пример молодым ленивым футболистам брать нужно.
Ответить
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