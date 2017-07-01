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    В Бразилии самого старого футболиста мира заставили завершить карьеру, сказав, что 68 лет – слишком много

    Руководство федерации футбола штата Параиба запретило 68-летнему нападающему «Перилимы» Педро Рибейро де Лиме выступать на профессиональном уровне. Согласной заявлению властей, бразилец слишком стар, чтобы продолжать карьеру.

    Примечательно, что де Лима (более известен как Педро да Сорда) является основателем и президентом клуба. «Перилима» выступает во втором дивизиона чемпионата Северного региона Параибы.

    Ранее самым возрастным игроком мира считался нападающий японской «Йокогамы» Кадзуеси Миура.

    Источник: Globo

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    01.07.2017 20:47
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июля 2017, 11:36

      Вот с кого пример молодым ленивым футболистам брать нужно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > OfaZavr 3 июля 2017, 11:14

      Дак они уже и взяли и играют как старики.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 1 июля 2017, 23:27

      Интересны его показатели. И он в основе ли выходит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 1 июля 2017, 22:50

      Интересно, если его выставить вместо Кокоши, заметит ли кто-нибудь разницу.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 июля 2017, 22:41

      Дожить бы.... А он в 68 играет и даже колени не бинтованы... Живёт футболом... Бессердечные чинуши....

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Андреич 1 июля 2017, 22:40

      Молодец!
      И название клуба придумал, по-видимому, в честь себя.
      Перилима - ПЕдро РИбейро де ЛИМА.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 1 июля 2017, 22:25

      А не подать ли ему в суд на федерацию футбола? За дискриминацию по возрастному признаку!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 июля 2017, 21:20

      Жаль, сборной России он бы ещё пригодился.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец > Gullit 76 1 июля 2017, 21:22

      Русский паспорт ему срочно выдать, на ЧМ 2018 чтоб выступал!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Gullit 76 1 июля 2017, 22:42

      Блистательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 1 июля 2017, 20:57

      Интересно, что такое решение принимает федерация футбола, а не врачи))
      Может мужик не может без футбола, может ему теперь станет хуже и сгорит он от тоски за 3 месяца?

      5
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 1 июля 2017, 20:57

      Зря ..... дали бы доиграть до 70-ти , а там можно и на покой .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 1 июля 2017, 20:56

      У нас средний возраст смертности по стране 58 лет, а человек в 68 еще по полю бегает. Дай бог таким людям долгих лет жизни

      4
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