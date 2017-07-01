В Бразилии самого старого футболиста мира заставили завершить карьеру, сказав, что 68 лет – слишком много

Руководство федерации футбола штата Параиба запретило 68-летнему нападающему «Перилимы» Педро Рибейро де Лиме выступать на профессиональном уровне. Согласной заявлению властей, бразилец слишком стар, чтобы продолжать карьеру.

Примечательно, что де Лима (более известен как Педро да Сорда) является основателем и президентом клуба. «Перилима» выступает во втором дивизиона чемпионата Северного региона Параибы.

Ранее самым возрастным игроком мира считался нападающий японской «Йокогамы» Кадзуеси Миура.