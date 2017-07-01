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    Отец Каллегари сообщил, что «ПСЖ» не отпускает его сына в «Зенит»

    Отец полузащитника «ПСЖ» Лоренцо Каллегари отметил, что клуб не идет им навстречу в стремлении сменить команду. В 19-летнем футболисте заинтересован «Зенит».

    «Мы до сих пор не получили от клуба предложение по новому контракту. Мы отвечали всем требованиям «ПСЖ». Мой сын зимой не стал переходить в «Дженоа», а теперь хочет сменить клуб. Есть предложение от «Зенита». Там разрабатывается очень амбициозный проект», – отметил отец футболиста.

    В минувшем сезоне Каллегари провел в чемпионате Франции лишь один матч.

    Источник: L' Equipe

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    01.07.2017 09:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 14:49

      Сломали карьеру, пора вешать бутсы на гвоздь.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 июля 2017, 11:47

      в зените он все равно вряд ли будет играть,на замену выходить если только

      0
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    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 1 июля 2017, 09:59

      Это не похоже на бойкот Зенита? То футболист отказывается, то клуб отказывается...

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 июля 2017, 09:55

      "Бедный " парняга ))

      0
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