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  • Отец Каллегари сообщил, что «ПСЖ» не отпускает его сына в «Зенит»

Отец Каллегари сообщил, что «ПСЖ» не отпускает его сына в «Зенит»

1 июля 2017, 09:47
4

Отец полузащитника «ПСЖ» Лоренцо Каллегари отметил, что клуб не идет им навстречу в стремлении сменить команду. В 19-летнем футболисте заинтересован «Зенит».

«Мы до сих пор не получили от клуба предложение по новому контракту. Мы отвечали всем требованиям «ПСЖ». Мой сын зимой не стал переходить в «Дженоа», а теперь хочет сменить клуб. Есть предложение от «Зенита». Там разрабатывается очень амбициозный проект», – отметил отец футболиста.

В минувшем сезоне Каллегари провел в чемпионате Франции лишь один матч.

Источник: L' Equipe
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Зенит
Комментарии (4)
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acer2003
1498892113
"Бедный " парняга ))
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Тамхар
1498892393
Это не похоже на бойкот Зенита? То футболист отказывается, то клуб отказывается...
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Asbjorn
1498898871
в зените он все равно вряд ли будет играть,на замену выходить если только
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Одинокий волк Маквейд
1498909796
Сломали карьеру, пора вешать бутсы на гвоздь.
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