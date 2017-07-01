Отец Каллегари сообщил, что «ПСЖ» не отпускает его сына в «Зенит»

Отец полузащитника «ПСЖ» Лоренцо Каллегари отметил, что клуб не идет им навстречу в стремлении сменить команду. В 19-летнем футболисте заинтересован «Зенит».

«Мы до сих пор не получили от клуба предложение по новому контракту. Мы отвечали всем требованиям «ПСЖ». Мой сын зимой не стал переходить в «Дженоа», а теперь хочет сменить клуб. Есть предложение от «Зенита». Там разрабатывается очень амбициозный проект», – отметил отец футболиста.

В минувшем сезоне Каллегари провел в чемпионате Франции лишь один матч.