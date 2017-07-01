Буффон: «Общался с Доннаруммой. Не знаю, останется ли он в Милане»

Капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отметил, что имел разговор с голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой. Ветеран «старой синьоры» заявил, что не стал советовать 18-летнему футболисту, какой ему делать следующий шаг в карьере.

«Я не даю советов, потому что всегда совершал свои собственные ошибки и только добавил бы дальнейший хаос в ситуации с Доннаруммой. У меня была 15-минутная беседа с Джиджио. Не могу сказать вам, о чем мы говорили. Я понятия не имею, останется ли он в Милане», – заявил Буффон.

Напомним, Доннарумма стремится перейти в «Реал», чему активно препятствует его нынешний клуб.