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    Буффон: «Общался с Доннаруммой. Не знаю, останется ли он в Милане»

    Капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отметил, что имел разговор с голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой. Ветеран «старой синьоры» заявил, что не стал советовать 18-летнему футболисту, какой ему делать следующий шаг в карьере.

    «Я не даю советов, потому что всегда совершал свои собственные ошибки и только добавил бы дальнейший хаос в ситуации с Доннаруммой. У меня была 15-минутная беседа с Джиджио. Не могу сказать вам, о чем мы говорили. Я понятия не имею, останется ли он в Милане», – заявил Буффон.

    Напомним, Доннарумма стремится перейти в «Реал», чему активно препятствует его нынешний клуб.

    Источник: Goal.com

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    01.07.2017 08:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 09:53

      У доннаруммы в Милане ситуация как у Смолова в Краснодаре - знают, что титулов не будет, а время идет и контракты держат.

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 18:46

      ты не сравнивай Краснодар с Миланом, Милан был лучшим клубом в мире несколько лет, и в нём играли лучшие в мире игроки........

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > ПаХан638 1 июля 2017, 18:47

      ключевое слово БЫЛ, а я о сегодня

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 18:57

      А сегодня его выкупили Китайские миллиардеры которые дали клубу на трансферы больше 100 миллионов, пока я не вижу звёзд в клубе, только перспективных новичков, посмотрим, что будет в конце нового сезона, да и ещё половину трансферного времени не прошло....

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