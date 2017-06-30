«Спартак» менее чем за день продал свою билетную квоту на Суперкубок России

Действующий чемпион России московский «Спартак» проинформировал, что все билеты, выделенные клубу на предстоящий матч (14 июля) за Суперкубок России против московского «Локомотива», уже проданы. Таким образом, красно-белым не понадобилось и суток, чтобы реализовать собственную квоту.

Планировалось, что «Спартак» будет продавать билеты в несколько этапов, на первом из которых проходные листы приобретают владельцы абонементов и т.н. карт лояльности клуба. На этом же этапе, который не продлился и полного дня, продажа закончилась.

Однако добавим, что с 3 июля будет организована продажа билетов на Восточную и часть Западной трибуны стадиона «Локомотив» посредством официального билетного онлайн-партнера Суперкубка России.