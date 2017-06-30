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  • «Спартак» менее чем за день продал свою билетную квоту на Суперкубок России

«Спартак» менее чем за день продал свою билетную квоту на Суперкубок России

30 июня 2017, 21:22
9

Действующий чемпион России московский «Спартак» проинформировал, что все билеты, выделенные клубу на предстоящий матч (14 июля) за Суперкубок России против московского «Локомотива», уже проданы. Таким образом, красно-белым не понадобилось и суток, чтобы реализовать собственную квоту.

Планировалось, что «Спартак» будет продавать билеты в несколько этапов, на первом из которых проходные листы приобретают владельцы абонементов и т.н. карт лояльности клуба. На этом же этапе, который не продлился и полного дня, продажа закончилась.

Однако добавим, что с 3 июля будет организована продажа билетов на Восточную и часть Западной трибуны стадиона «Локомотив» посредством официального билетного онлайн-партнера Суперкубка России.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (9)
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vitvik
1498847743
Маленький стадион для большого Спартака.
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Спартач_навсегда
1498851029
кто там самый популярный клуб?,а,чего вциом молчит?)
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pato08
1498855054
Все равно долго что то... На лч со скоростью света раскупим
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Houston
1498859692
А некоторые говорят что не Спартак самый популярный клуб "народный". Чето все примолкли разом)
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Одинокий волк Маквейд
1498876266
Жду комментов от козлов и баранов
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Диктор
1498878160
Это лишь подтверждение что Спартак любят в нашей стране больше всех.Народная команда.
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Опорник84
1498880765
Да кто -бы сомневался, билетов еще и не хватит!
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alexivanof197
1498891840
такие матчи,да еще с участием Спартака надо проводить на более вместительных стадионах. В Москве сейчас только Лужники готовы принять такое количество народу,но не готовы
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