Ещенко хочет выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко верит, что в предстоящем сезоне столичная команда сможет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

«Новый сезон однозначно будет сложнее предыдущего. Против «Спартака» всегда все выходят как на последний бой, сужу по себе и своим прежним командам, а теперь будут сражаться с еще большей мотивацией. А нам на три турнира играть.

Естественно, фавориты в РФПЛ всегда одни и те же, но эту компанию часто разбавляет кто-то со стороны. Каждая игра по-своему принципиальна. У нас все 10 первых туров тяжелые – дерби с «Динамо», выезд в Уфу, «Краснодар», «Зенит», ЦСКА…

В квалификационных раундах Лиги чемпионов выходил, а в групповом турнире не играл еще. Хотелось бы восполнить пробел. И не просто достойно выступить, а выйти в плей-офф. Это реально. Почему нет? Сейчас в футбол все умеют играть», – сказал Ещенко.

Напомним, «Спартак» стал чемпионом страны впервые с 2001 года.