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Ещенко хочет выйти в плей-офф Лиги чемпионов

30 июня 2017, 10:07
8

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко верит, что в предстоящем сезоне столичная команда сможет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

«Новый сезон однозначно будет сложнее предыдущего. Против «Спартака» всегда все выходят как на последний бой, сужу по себе и своим прежним командам, а теперь будут сражаться с еще большей мотивацией. А нам на три турнира играть.

Естественно, фавориты в РФПЛ всегда одни и те же, но эту компанию часто разбавляет кто-то со стороны. Каждая игра по-своему принципиальна. У нас все 10 первых туров тяжелые – дерби с «Динамо», выезд в Уфу, «Краснодар», «Зенит», ЦСКА

В квалификационных раундах Лиги чемпионов выходил, а в групповом турнире не играл еще. Хотелось бы восполнить пробел. И не просто достойно выступить, а выйти в плей-офф. Это реально. Почему нет? Сейчас в футбол все умеют играть», – сказал Ещенко.

Напомним, «Спартак» стал чемпионом страны впервые с 2001 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (8)
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Mahone
1498807308
Надеюсь так и будет,Спартак выйдет в группу,это для всего российского футбола будет успехов и надеюсь вся Россия и не только будет рада этому,здесь нету наших и ненаших
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Barsuk52
1498807514
а в аренду в тосно он не хочет
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Snek
1498809093
А в окно он выйти не хочет?
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lek!
1498809110
Хоть и не болею за спартак , но желаю Вам даже большего а выиграть эту ЛЧ. Чем успешнее будут играть команды , тем больше очков в копилку. Удачи всем нашим клубам на Европейской Арене.
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Диктор
1498810280
Что то ты болтуном становишься прям как Деревянный,или уймись или думаю тоже пойдешь медали себе искать в другой команде.
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александр 59
1498812317
Выходи, кто ж мешает?
Ответить
Stavropolets
1498816576
Нам тоже хочется чтобы российские клубы доходили до стадии плей-офф. И не важно за кого болеешь, все равно приятно видеть наши команды в таком турнире
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Одинокий волк Маквейд
1498835762
Меньше говори, больше делай.
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