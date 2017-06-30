Грейсон возглавил «Сандерленд»

«Сандерленд» обрел нового главного тренера. Им стал Саймон Грейсон. Стороны подписали трехлетний контракт.

«Рад присоединиться к «Сандерленду». Это клуб с прекрасной историей и традициями.

Счастлив, что у меня есть возможность стать главным тренером такой команды. Хочу вернуть «Сандерленду» славные времена», – заявил Грейсон.

Напомним, что до этого Грейсон возглавлял «Престон Норт Энд». В его резюме значатся также клубы «Блэкпул», «Лидс» и «Хаддерсфилд Таун».

В будущем сезоне «Сандерленд» будет выступать в Чемпионшипе.