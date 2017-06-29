Романьоли: «Жаль, что травмы тормозили меня»

Защитник «Милана» Алессио Романьоли остался доволен своим сезоном в составе итальянского клуба. По его словам, он сожалеет лишь о травмах, которые не позволили ему проявить себя на все сто процентов.

«Я провел достаточно много игрового времени на поле в этом сезоне. Считаю, что он получился для меня позитивным.

Жаль, что были травмы, которые тормозили меня. Я сыграл за сборную Италии, а также выиграл Суперкубок страны – это первый мой трофей.

Кто меня поразил в «Милане» в этом сезоне? У нас молодая команда, которая может расти. Первые имена, которые приходят в голову – это Локателли, Сусо и Калабрия», – заявил Романьоли.

В прошедшем сезоне 22-летний защитник сыграл 27 матчей в Серии А. В них он забил один гол и отдал одну результативную передачу.