Баранник: «В «Зените» работают профессионалы, которые умеют считать деньги»

Экс-полузащитник «Зенита» и бывший тренер-селекционер петербургского клуба Дмитрий Баранник уверен, что у клуба не возникнут проблемы с финансовым фейр-плей из-за громких покупок в нынешнее межсезонье.

— Современный футбол помимо всего прочего еще и математика. Нужно учитывать в трансферной деятельности и лимит на легионеров, и то, что можно потратить и заработать. В «Зените» работают профессионалы, которые уже не первый год на рынке, они умеют считать. Тем более все это раньше проходили. Поэтому не нужно бояться, что клуб не впишется в фейр-плей.

— Сегодня в «Зените» очень много игроков. По словам Сарсания, шесть-семь человек точно покинут команду. Тяжело избавляться от балласта?

— Думаю, «Зениту» в этом смысле будет очень сложно. Зарплаты в петербургском клубе достаточно большие. Не особо задействованным и востребованным футболистам нужно готовиться к смене клуба, понижению личных условий. Конечно, если эти игроки хотят дальше развиваться, играть в футбол, а не просто закладывать фундамент своего безбедного будущего.