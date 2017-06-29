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  • Баранник: «В «Зените» работают профессионалы, которые умеют считать деньги»

Баранник: «В «Зените» работают профессионалы, которые умеют считать деньги»

29 июня 2017, 08:05
14

Экс-полузащитник «Зенита» и бывший тренер-селекционер петербургского клуба Дмитрий Баранник уверен, что у клуба не возникнут проблемы с финансовым фейр-плей из-за громких покупок в нынешнее межсезонье.

— Современный футбол помимо всего прочего еще и математика. Нужно учитывать в трансферной деятельности и лимит на легионеров, и то, что можно потратить и заработать. В «Зените» работают профессионалы, которые уже не первый год на рынке, они умеют считать. Тем более все это раньше проходили. Поэтому не нужно бояться, что клуб не впишется в фейр-плей.

— Сегодня в «Зените» очень много игроков. По словам Сарсания, шесть-семь человек точно покинут команду. Тяжело избавляться от балласта?

— Думаю, «Зениту» в этом смысле будет очень сложно. Зарплаты в петербургском клубе достаточно большие. Не особо задействованным и востребованным футболистам нужно готовиться к смене клуба, понижению личных условий. Конечно, если эти игроки хотят дальше развиваться, играть в футбол, а не просто закладывать фундамент своего безбедного будущего.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (14)
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каа
1498714157
Баранник: «В «Зените» работают профессионалы, которые умеют считать деньги» - В чью пользу?
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Тамхар
1498714763
Не ври! Никто тебе не верит. У самого, видно, рыло в пуху.
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Garrincha58
1498715493
как все любят в России считать чужие деньги, господа считайте свои зарабатывайте воруйте, а не можете тогда заткнитесь сейчас кто может заработать или стырить те это делают, а те кто не может обижаются на всех и вся
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fanchik
1498721855
Если умеют считать, то почему с такой легкостью "просрали" 2.5мл евро при подписании контрскта
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fanchik
1498721966
С Луческо -это же делитанты .
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cska-62
1498727867
«В «Зените» работают профессионалы, которые умеют считать деньги». Надо было выразиться более правдиво: "...умеют считать народные деньги в своём собственном кармане". И всё было бы ОК! Ну, а в "профессионализме" нашей мафии никто не сомневается!
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серега кашин
1498728788
луческу не даст соврать
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serhz
1498730411
Если этих счетоводов отлучить от недр Газпрома - то картина будет удручающая ! - побед -нет! , достижений в Европе -нет ! , игры командной тоже нет .
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Tostao
1498741124
Считать может они и умеют, а вот тратить с умом - тут есть вопросы.
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rizonator
1498746194
Если это те же люди, что строили стадион, то вряд ли
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