Кан рассказал о сложностях «Баварии» в приобретении новых звезд

Бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан рассказал о трудностях, которые мешают мюнхенцам укрепиться серьезным футболистом перед стартом нового сезона.

«Всегда стратегия «Баварии» заключалась в том, чтобы приобретать перед стартом сезона суперзвезду. Но сейчас найти нового Рибери или Роббена практически невозможно.

Дело в том, что некоторые другие клубы в состоянии предлагать таким футболистам невероятно высокую зарплату. И это все играет против «Баварии» в данном случае», – заявил Кан в интервью SID.