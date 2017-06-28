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  • Кан рассказал о сложностях «Баварии» в приобретении новых звезд

Кан рассказал о сложностях «Баварии» в приобретении новых звезд

28 июня 2017, 08:53
13

Бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан рассказал о трудностях, которые мешают мюнхенцам укрепиться серьезным футболистом перед стартом нового сезона.

«Всегда стратегия «Баварии» заключалась в том, чтобы приобретать перед стартом сезона суперзвезду. Но сейчас найти нового Рибери или Роббена практически невозможно.

Дело в том, что некоторые другие клубы в состоянии предлагать таким футболистам невероятно высокую зарплату. И это все играет против «Баварии» в данном случае», – заявил Кан в интервью SID.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария Кан Оливер
Комментарии (13)
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Munez89
1498630790
Открыл Америку!))
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tank219
1498631534
Нам бы ваши заботы, герр Кан
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алекс88
1498632893
Да и сама Бавария то предлагает не малые деньги....только кто-то из команды конкурента блестнет...все...в ближайшее окно его покупают мюнхенцы
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ItalianFootball
1498633326
Смотрел сейчас список, действительно больше 8 с копейками лямов евро нет за сезон ни у кого. Приятно удивило.
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insider_retro
1498633701
Т.е. трудности две - отсутствие звёзд нужного калибра и нежелание платить требуемые деньги.... Жаль баварцев... Перед ведущими нашими клубами таких сложностей нет... У нас другое - ехать не хотят - климат, далеко и всё такое.... Надеюсь немчики соберут ресурсы и решат проблемы - всё-таки это Бавария...
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forward33
1498635226
Конечно, сложно, ведь всех в Бундеслиге звёзд Бавария скупила...
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Дядя Серёжа
1498637453
Германию подмяли - им мало? А из Евросоюза халява не катит, только через санкции
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mihail200606
1498637626
Принцип такой - Бавария скупает все самое приличное в бундеслиге и суперзвезду)) Но Суперзвезд на всех не хватает..дело не только в деньгах..
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серега кашин
1498644065
правильно это им не у себя в стране конкурентов ослаблять
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