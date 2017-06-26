Дортмундская «Боруссия» готова продать Обамеянга за 70 миллионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг во время летнего трансферного окна может покинуть команду. По информации источника, руководство клуба готов продать футболиста, если за него предложат не менее 70 миллионов евро.

Действующий контракт габонца со «шмелями» рассчитан до лета 2020 года. В услугах игрока заинтересованы клубы АПЛ и «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Обамеянг провел за «Боруссию» в Бундеслиге 30 матчей, забив 29 голов и отдав две результативные передачи.