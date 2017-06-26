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    Моуринью опубликовал детскую фотографию с отцом, который скончался в возрасте 79-ти лет

    «Бомбардир» писал о смерти Фелиша Моуринью, отца главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Экс-главком «Челси» и «Реала» опубликовал в инстаграме детскую фотографию с папой. Двукратный победитель Лиги чемпионов увлекся футболом под влиянием Моуринью-старшего, который на протяжении 16-ти лет был вратарем за «Виторию Сетубал» и «Белененсеш», а позже стал тренером. Моуринью-младший играл под руководством отца в «Белененсеше» и «Риу Аве».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    26.06.2017 00:49
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