Моуринью опубликовал детскую фотографию с отцом, который скончался в возрасте 79-ти лет

«Бомбардир» писал о смерти Фелиша Моуринью, отца главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Экс-главком «Челси» и «Реала» опубликовал в инстаграме детскую фотографию с папой. Двукратный победитель Лиги чемпионов увлекся футболом под влиянием Моуринью-старшего, который на протяжении 16-ти лет был вратарем за «Виторию Сетубал» и «Белененсеш», а позже стал тренером. Моуринью-младший играл под руководством отца в «Белененсеше» и «Риу Аве».