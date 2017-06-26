Отец Моуринью умер в возрасте 79-ти лет

Португальское агентство новостей SIC сообщило о смерти 79-ти летнего Фелиш Моуринью, отца главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

На протяжении 16-ти лет профессиональной карьеры Моуринью-старший выступал за «Виторию Сетубал» и «Белененсеш» в амплуа голкипера. На его счету две победы в Кубке Португалии, три – во втором дивизионе страны. С 1971-го по 1996 год Моуринью работал тренером. Жозе Моуринью играл под руководством отца в «Белененсеше» и «Риу Аве».

Согласно источнику, 79-летний португалец стал жертвой продолжительной болезни. Похороны состоятся 27-го июня в Сетубале.