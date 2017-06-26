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    Отец Моуринью умер в возрасте 79-ти лет

    Португальское агентство новостей SIC сообщило о смерти 79-ти летнего Фелиш Моуринью, отца главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    На протяжении 16-ти лет профессиональной карьеры Моуринью-старший выступал за «Виторию Сетубал» и «Белененсеш» в амплуа голкипера. На его счету две победы в Кубке Португалии, три – во втором дивизионе страны. С 1971-го по 1996 год Моуринью работал тренером. Жозе Моуринью играл под руководством отца в «Белененсеше» и «Риу Аве».

    Согласно источнику, 79-летний португалец стал жертвой продолжительной болезни. Похороны состоятся 27-го июня в Сетубале.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2017 00:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 июня 2017, 23:33

      Светлая ему память!Держись Жозе!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 26 июня 2017, 05:13

      Cоболезную

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1088

      IVAN1975 26 июня 2017, 00:42

      присоединяюсь,пусть земля будет пухом

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 26 июня 2017, 00:26

      примите мои соболезнования

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