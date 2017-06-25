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    Мутко считает, что в российском футболе нет проблем с допингом

    Президент РФС Виталий Мутко отреагировал на информацию о том, что сборная России на чемпионате мира-2014 употребляла допинг. В расследовании Daily Mail фигурируют имена 34 футболистов.

    «Не обращайте внимания на это, британские СМИ с 2010 года пишут о нас негативно. В футболе никогда не было и не будет допинга — нашу сборную проверяют бесконечно, допинг-контроль есть на всех матчах. В футболе эта тема никогда не была актуальной.

    О каких программах они говорят? Пишут какой-то бред. Английские газеты по утрам читать не надо. Им только бы что-то написать», – сказал Мутко.

    Напомним, на чемпионате мира-2014 сборная России не вышла из группы, набрав два очка.

    Источник: ТАСС

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    25.06.2017 12:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +498

      Поль 25 июня 2017, 15:49

      Судя по результатам, то соглашусь)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 25 июня 2017, 14:38

      У нас проблемы с футбольным руководством!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 июня 2017, 13:41

      Мутка послушать так у нас ни с чем проблем нет. Только одних от олимпиады отстраняют, у других медали забирают...

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 25 июня 2017, 13:26

      Хоть в этих словах Виталия Леонтьевича можно не сомневаться , потому что если игроки после употребления допинга так играют , то это какой то абсурд .

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 июня 2017, 13:08

      Не надо слушать ни кого,читать тоже ничего не надо ! Слушаем только МуДко и ЧёрТчесова ! И тогда всё в российском футболе замечтательно ! ))

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 25 июня 2017, 12:52

      В смысле нет проблем??? Его у всех полным полно??? Если Ребята под допингом набирают в группе 2 очка, то страшно подумать что было бы без допинга!!!

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