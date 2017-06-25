Мутко считает, что в российском футболе нет проблем с допингом

Президент РФС Виталий Мутко отреагировал на информацию о том, что сборная России на чемпионате мира-2014 употребляла допинг. В расследовании Daily Mail фигурируют имена 34 футболистов.

«Не обращайте внимания на это, британские СМИ с 2010 года пишут о нас негативно. В футболе никогда не было и не будет допинга — нашу сборную проверяют бесконечно, допинг-контроль есть на всех матчах. В футболе эта тема никогда не была актуальной.

О каких программах они говорят? Пишут какой-то бред. Английские газеты по утрам читать не надо. Им только бы что-то написать», – сказал Мутко.

Напомним, на чемпионате мира-2014 сборная России не вышла из группы, набрав два очка.