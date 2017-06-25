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Мутко считает, что в российском футболе нет проблем с допингом

25 июня 2017, 12:44
6

Президент РФС Виталий Мутко отреагировал на информацию о том, что сборная России на чемпионате мира-2014 употребляла допинг. В расследовании Daily Mail фигурируют имена 34 футболистов.

«Не обращайте внимания на это, британские СМИ с 2010 года пишут о нас негативно. В футболе никогда не было и не будет допинга — нашу сборную проверяют бесконечно, допинг-контроль есть на всех матчах. В футболе эта тема никогда не была актуальной.

О каких программах они говорят? Пишут какой-то бред. Английские газеты по утрам читать не надо. Им только бы что-то написать», – сказал Мутко.

Напомним, на чемпионате мира-2014 сборная России не вышла из группы, набрав два очка.

Источник: ТАСС
Весь мир Россия Мутко Виталий
Комментарии (6)
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Павел Буре
1498384322
В смысле нет проблем??? Его у всех полным полно??? Если Ребята под допингом набирают в группе 2 очка, то страшно подумать что было бы без допинга!!!
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acer2003
1498385312
Не надо слушать ни кого,читать тоже ничего не надо ! Слушаем только МуДко и ЧёрТчесова ! И тогда всё в российском футболе замечтательно ! ))
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hevbn 28
1498386386
Хоть в этих словах Виталия Леонтьевича можно не сомневаться , потому что если игроки после употребления допинга так играют , то это какой то абсурд .
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mihail200606
1498387265
Мутка послушать так у нас ни с чем проблем нет. Только одних от олимпиады отстраняют, у других медали забирают...
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Tsigan
1498390730
У нас проблемы с футбольным руководством!
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Поль
1498394954
Судя по результатам, то соглашусь)))
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