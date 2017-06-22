Источник: «Милан» может арендовать Хамеса

Вчера «Бомбардир» писал о договоренности между «Миланом» и «Реалом» по покупке полузащитника Хамеса Родригеса за 60 миллионов евро.

Итальянский журналист Джованни Капуано сообщил о том, что итальянский клуб не сможет выкупить права на игрока сборной Колумбии из-за финансовых трудностей. Согласно источнику, «Милан» рассматривает вариант аренды. Сообщается, что Хамес может присоединится к «россонери» на один год с правом продления.

В минувшем сезоне Хамес принял участие в 33-х матчах всех турниров, в которых забил 11 голов и отдал 13 голевых передач.