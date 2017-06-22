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    Источник: «Милан» может арендовать Хамеса

    Вчера «Бомбардир» писал о договоренности между «Миланом» и «Реалом» по покупке полузащитника Хамеса Родригеса за 60 миллионов евро.

    Итальянский журналист Джованни Капуано сообщил о том, что итальянский клуб не сможет выкупить права на игрока сборной Колумбии из-за финансовых трудностей. Согласно источнику, «Милан» рассматривает вариант аренды. Сообщается, что Хамес может присоединится к «россонери» на один год с правом продления.

    В минувшем сезоне Хамес принял участие в 33-х матчах всех турниров, в которых забил 11 голов и отдал 13 голевых передач.

    Источник: Twitter

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    22.06.2017 22:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +161

      gandyv 22 июня 2017, 23:48

      А может и не арендовать...

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