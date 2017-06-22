Берлускони: «Могу понять Доннарумму, но попытался бы его сохранить»

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони прокомментировал поведение голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Напомним, вратарь отказался от продления контракта с итальянским клубом. Текущее соглашение истекает в июне 2018 года.

«У Доннаруммы есть шанс на переход всей жизни. Я могу его понять, но попытался бы сохранить в «Милане» еще на несколько лет. Тогда бы уже можно было отпускать Джанлуиджи на главный трансфер в его карьере», – сказал Берлускони.

Болельщики «Милана» уже забросали голкипера фальшивыми долларами.

Отвалите от Доннаруммы. Почему вратарь «Милана» все делает правильно