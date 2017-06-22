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    Берлускони: «Могу понять Доннарумму, но попытался бы его сохранить»

    Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони прокомментировал поведение голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Напомним, вратарь отказался от продления контракта с итальянским клубом. Текущее соглашение истекает в июне 2018 года.

    «У Доннаруммы есть шанс на переход всей жизни. Я могу его понять, но попытался бы сохранить в «Милане» еще на несколько лет. Тогда бы уже можно было отпускать Джанлуиджи на главный трансфер в его карьере», – сказал Берлускони.

    Болельщики «Милана» уже забросали голкипера фальшивыми долларами.

    Отвалите от Доннаруммы. Почему вратарь «Милана» все делает правильно

    Источник: Goal.com

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    22.06.2017 01:15
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 22 июня 2017, 12:09

      Отстаньте от него, уже Буффон давно его назвал своим сменщиком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ZmBoB 22 июня 2017, 03:46

      Пацан не хочет

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