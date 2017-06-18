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    В следующем сезоне РФПЛ не будут введены видеоповторы

    Система видеопомощи арбитрам, применяющаяся во время матчей Кубка конфедераций, не будет работать в следующем сезоне чемпионата России. Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

    «Тот вопрос, с которым Виталий Мутко обратился в ФИФА, по-моему, решается положительно. Но оборудование будет на четырех аренах (Кубка конфедераций), а стадионов РФПЛ у нас 16. Несправедливо, если где-то VAR будет работать, а где-то – нет.

    Здесь нужна воля и желание клубов, потому что финансовая составляющая серьезная. Ведь нужно не только установить VAR, но и найти людей для ее обслуживания, а также видеоарбитров, которые смогут гарантировать объективные решения.

    В ближайшем сезоне РФПЛ VAR мы точно не увидим. Думаю, чемпионат мира 2018 года окончательно убедит всех, что видеоповторы необходимы», – сказал Бутенко.

    Источник: Р-Спорт

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    18.06.2017 22:40
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 19 июня 2017, 18:52

      Разница между судьёй на бровке и судьёй у монитора невелика. Это тоже живой человек, а не машина. О чилийском голе можно спорить до "усрачки". Там датчики движения к бутсам надо крепить - и то система может зависнуть от наложения сигнала. Что тогда? Фотофиниш?

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 19 июня 2017, 16:20

      Стоимость установки оборудования - распил в чистом виде. Неделю назад серия А объявила о введении видеоповторов со следующего сезона и стоимость 2 млн евро НА ВСЮ СЕРИЮ А.

      0
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 19 июня 2017, 11:38

      Да все бы не чего, да игру останавливают часто, все таки это не хоккей!! С повторами опять же, спорных моментов нет !!!

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 19 июня 2017, 10:36

      А мне понравилось.

      1
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      Рейтинг: +100

      prostoGorbunov 19 июня 2017, 10:18

      РФПЛ не нужны видеоповоторы, ибо как договорные арбитры с прямыми доказательсвами их косяка работать будут?

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2017, 10:01

      Повторы может вещь нужная, но так раздражает когда гол сначала защитывают, а потом отбирают.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 19 июня 2017, 09:17

      Всё равно рано или поздно введут везде, так-что хоть в чём-то надо быть впереди планеты всей)))

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 июня 2017, 08:25

      Дали время дельцам карманы набить,
      А потом будут вводить.

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      Рейтинг: +64

      Питер FM 19 июня 2017, 08:18

      Повторы нужны..

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 19 июня 2017, 08:18

      Жаль ..при плохом судействе в России повторы необходимы

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