В следующем сезоне РФПЛ не будут введены видеоповторы

Система видеопомощи арбитрам, применяющаяся во время матчей Кубка конфедераций, не будет работать в следующем сезоне чемпионата России. Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

«Тот вопрос, с которым Виталий Мутко обратился в ФИФА, по-моему, решается положительно. Но оборудование будет на четырех аренах (Кубка конфедераций), а стадионов РФПЛ у нас 16. Несправедливо, если где-то VAR будет работать, а где-то – нет.

Здесь нужна воля и желание клубов, потому что финансовая составляющая серьезная. Ведь нужно не только установить VAR, но и найти людей для ее обслуживания, а также видеоарбитров, которые смогут гарантировать объективные решения.

В ближайшем сезоне РФПЛ VAR мы точно не увидим. Думаю, чемпионат мира 2018 года окончательно убедит всех, что видеоповторы необходимы», – сказал Бутенко.