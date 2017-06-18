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В следующем сезоне РФПЛ не будут введены видеоповторы

18 июня 2017, 22:40
22

Система видеопомощи арбитрам, применяющаяся во время матчей Кубка конфедераций, не будет работать в следующем сезоне чемпионата России. Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

«Тот вопрос, с которым Виталий Мутко обратился в ФИФА, по-моему, решается положительно. Но оборудование будет на четырех аренах (Кубка конфедераций), а стадионов РФПЛ у нас 16. Несправедливо, если где-то VAR будет работать, а где-то – нет.

Здесь нужна воля и желание клубов, потому что финансовая составляющая серьезная. Ведь нужно не только установить VAR, но и найти людей для ее обслуживания, а также видеоарбитров, которые смогут гарантировать объективные решения.

В ближайшем сезоне РФПЛ VAR мы точно не увидим. Думаю, чемпионат мира 2018 года окончательно убедит всех, что видеоповторы необходимы», – сказал Бутенко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига
Комментарии (22)
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пряник929
1497824912
Очень жаль...
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Александр ЗА
1497847256
Повторы нужны
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subbotaspartak
1497849959
Дали время дельцам карманы набить, А потом будут вводить.
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dyema
1497853023
Всё равно рано или поздно введут везде, так-что хоть в чём-то надо быть впереди планеты всей)))
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OfaZavr
1497855711
Повторы может вещь нужная, но так раздражает когда гол сначала защитывают, а потом отбирают.
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prostoGorbunov
1497856691
РФПЛ не нужны видеоповоторы, ибо как договорные арбитры с прямыми доказательсвами их косяка работать будут?
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Дядя Серёжа
1497857779
А мне понравилось.
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МАКАРШВЕД
1497861526
Да все бы не чего, да игру останавливают часто, все таки это не хоккей!! С повторами опять же, спорных моментов нет !!!
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tank219
1497878417
Стоимость установки оборудования - распил в чистом виде. Неделю назад серия А объявила о введении видеоповторов со следующего сезона и стоимость 2 млн евро НА ВСЮ СЕРИЮ А.
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Vratarь
1497887542
Разница между судьёй на бровке и судьёй у монитора невелика. Это тоже живой человек, а не машина. О чилийском голе можно спорить до "усрачки". Там датчики движения к бутсам надо крепить - и то система может зависнуть от наложения сигнала. Что тогда? Фотофиниш?
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