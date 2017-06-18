Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выразил желание перейти в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 года. По информации источника, 32-летний португалец попросил своего агента, чтобы тот сделал все возможное для трансфера.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть мадридский клуб в связи с обвинениями испанской прокуратуры о неуплате налогов.

В услугах нападающего заинтересованы клубы из Англии, Франции и Китая.

Тульский «Арсенал», «ПСЖ» и другие клубы, где может оказаться Роналду