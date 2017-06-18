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    Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выразил желание перейти в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 года. По информации источника, 32-летний португалец попросил своего агента, чтобы тот сделал все возможное для трансфера.

    Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть мадридский клуб в связи с обвинениями испанской прокуратуры о неуплате налогов.

    В услугах нападающего заинтересованы клубы из Англии, Франции и Китая.

    Тульский «Арсенал», «ПСЖ» и другие клубы, где может оказаться Роналду

    Источник: Gianlucadimarzio

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    18.06.2017 16:44
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 18 июня 2017, 18:21

      к этому все и шло

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 18 июня 2017, 18:01

      Давно пора...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > ФК_Полоцк 19 июня 2017, 15:24

      Недавно возникла необходимость....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 июня 2017, 17:41

      Сэр Фергюсон давно старался его перетащить,вот и повод нашелся!)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Pourport 19 июня 2017, 15:26

      Старикашка с рыцарским орденом держит руку на пульсе....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > insider_retro 19 июня 2017, 15:52

      этот старикашка великий тренер !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > anri1703 19 июня 2017, 15:53

      Бесспорно...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > insider_retro 19 июня 2017, 19:10

      В МЮ все делается с подачи легенд,Боча и великого Ферги!Сэр Алекс писал в своей автобиографии - Жозе Моуриньо это наш тренер,рано или поздно он возглавит МЮ и не раз станет с ним чемпионом!Мне бы очень этого хотелось)
      Вот и Жозе в МЮ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 18 июня 2017, 17:26

      блин, лучшеб Реал решил его проблемы.... бо я представить себе не могу его уже в Манчестере или любом другом клубе......

      0
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      Рейтинг: +168

      DQ1 18 июня 2017, 17:24

      Был бы красивый конец карьеры

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 18 июня 2017, 17:21

      Добро пожаловать в МЮ!

      -2
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      Рейтинг: +65

      Брина 18 июня 2017, 17:16

      Было бы неплохо, а то после победы в сезоне 2012/2013 они выше 4 места не поднимаются

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 18 июня 2017, 17:04

      Блеф, не вернется!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Павел Буре 19 июня 2017, 15:28

      Блеф на ходу - это то же ход....

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 18 июня 2017, 16:58

      А говорят..., деньги не главное...

      -1
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 18 июня 2017, 16:58

      АПЛ от этого только выиграет ),хоть и не фанат МЮ буду рад его возвращению

      4
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