Иличич интересен «Сампдории»

Полузащитник «Фиорентины» Йосип Иличич в летнее трансферное окно может сменить клуб. Как сообщается, на 29-летнего футболиста претендует «Сампдория». Генуэзский клуб уже на следующей неделе намерен встретиться с представителями игрока. Нынешний контракт хавбека с «фиалками» истекает в июне 2018 года. Рыночная стоимость Иличича оценивается в 10 миллионов евро.

В завершившемся сезоне полузащитник провел в чемпионате Италии 29 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.