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    Иличич интересен «Сампдории»

    Полузащитник «Фиорентины» Йосип Иличич в летнее трансферное окно может сменить клуб. Как сообщается, на 29-летнего футболиста претендует «Сампдория». Генуэзский клуб уже на следующей неделе намерен встретиться с представителями игрока. Нынешний контракт хавбека с «фиалками» истекает в июне 2018 года. Рыночная стоимость Иличича оценивается в 10 миллионов евро.

    В завершившемся сезоне полузащитник провел в чемпионате Италии 29 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    18.06.2017 07:13
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