«Арсенал» включился в борьбу за полузащитника «Генка» Берге и готов предложить 18 миллионов

Ранее стало известно о том, что «Эвертон» интересуется полузащитником «Генке» Сандером Берге. Согласно порталу Transfermarkt, трансферная стоимость 19-летнего норвежца равна 3,5 миллионам евро, но сумма перехода хавбека в АПЛ оценивается более, чем в 15 миллионов.

По данным Mirror, лондонский «Арсенал» рассчитывает перехватить футболиста у команды из Ливерпуля. «Канониры» готовы заплатить за Берге 18 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне чемпионата Бельгии футболист провел 27 матчей, не отметившись результативными действиями. «Генк» завершил выступление в национальном первенстве на пятом месте в турнирной таблице.