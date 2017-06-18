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    «Арсенал» включился в борьбу за полузащитника «Генка» Берге и готов предложить 18 миллионов

    Ранее стало известно о том, что «Эвертон» интересуется полузащитником «Генке» Сандером Берге. Согласно порталу Transfermarkt, трансферная стоимость 19-летнего норвежца равна 3,5 миллионам евро, но сумма перехода хавбека в АПЛ оценивается более, чем в 15 миллионов.

    По данным Mirror, лондонский «Арсенал» рассчитывает перехватить футболиста у команды из Ливерпуля. «Канониры» готовы заплатить за Берге 18 миллионов фунтов.

    В минувшем сезоне чемпионата Бельгии футболист провел 27 матчей, не отметившись результативными действиями. «Генк» завершил выступление в национальном первенстве на пятом месте в турнирной таблице.

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.06.2017 01:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 18 июня 2017, 04:42

      Показатели не ахти за такие деньги.

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