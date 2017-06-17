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    Источник: Мбаппе хочет подписать контракт с «Реалом», но остаться в «Монако» на правах аренды

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе входит в число претендентов на замену Криштиану Роналду в «Реале». Испанское издание ABC сообщило о том, что 18-летний француз хочет стать игроком сливочных, но оформить годичную аренду в нынешнем клубе.

    Источник уточняет, что окончательное решение по поводу данной схемы примет владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев. Сумма возможного трансфера оценивается в 100 миллионов евро. По данным ABC, «Пари Сен-Жермен» предлагает за Мбаппе на 35 миллионов больше.

    В минувшем сезоне игрок забил 26 голов и сделал 14 голевых передач в 44-х играх. Команда Леонарду Жардима впервые за 17 лет выиграла национальный чемпионат.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2017 19:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 17 июня 2017, 21:05

      Вот молодец , умный малый , а Реал или должен согласится с удовольствием , или же настоять на трансфере ,только пообещав парню игровую практику , как никак на носу ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 17 июня 2017, 21:02

      Желание хорошее , и наведу хочет остаться перед ЧМ и в Реал в итоге попасть !

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 17 июня 2017, 20:28

      ХИТРЕЙЦ КАКОЙ.

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 июня 2017, 19:47

      Хочет и на ель залезть и попец не уколоть!)

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