Источник: Мбаппе хочет подписать контракт с «Реалом», но остаться в «Монако» на правах аренды

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе входит в число претендентов на замену Криштиану Роналду в «Реале». Испанское издание ABC сообщило о том, что 18-летний француз хочет стать игроком сливочных, но оформить годичную аренду в нынешнем клубе.

Источник уточняет, что окончательное решение по поводу данной схемы примет владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев. Сумма возможного трансфера оценивается в 100 миллионов евро. По данным ABC, «Пари Сен-Жермен» предлагает за Мбаппе на 35 миллионов больше.

В минувшем сезоне игрок забил 26 голов и сделал 14 голевых передач в 44-х играх. Команда Леонарду Жардима впервые за 17 лет выиграла национальный чемпионат.