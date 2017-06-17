«Реал» может обменять Хамеса на Доннарумму

«Милан» и «Реал» могут совершить обмен игроками. По информации источника, речь идет о голкипере Джанлуиджи Доннарумме и полузащитнике Хамесе Родригесе.

Ранее стало известно, что 18-летний итальянец отказался продлевать контракт с миланским клубом, а колумбиец намерен покинуть Мадрид из-за недостаточного количества игрового времени.

В прошедшем сезоне Доннарумма провел за «Милан» в Серии А 38 матчей, в активе Хамеса за «Реал» в Примере – 23 игры, восемь голов и пять результативных передач.

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