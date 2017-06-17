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    «Реал» может обменять Хамеса на Доннарумму

    «Милан» и «Реал» могут совершить обмен игроками. По информации источника, речь идет о голкипере Джанлуиджи Доннарумме и полузащитнике Хамесе Родригесе.

    Ранее стало известно, что 18-летний итальянец отказался продлевать контракт с миланским клубом, а колумбиец намерен покинуть Мадрид из-за недостаточного количества игрового времени.

    В прошедшем сезоне Доннарумма провел за «Милан» в Серии А 38 матчей, в активе Хамеса за «Реал» в Примере – 23 игры, восемь голов и пять результативных передач.

    Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола

    Источник: Football Italia

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    17.06.2017 15:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 17 июня 2017, 16:44

      Это будет хорошо. Молодой вратарь реалу нужнее, чем игрок запаса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 17 июня 2017, 16:13

      милану надо соглашаться

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 17 июня 2017, 15:32

      а смысл?!

      0
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