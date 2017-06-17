Агент Роналду провел переговоры с «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна может стать игроком «ПСЖ». Как сообщает источник, агент португальца – Жорже Мендеш – провел переговоры с французским клубом.

Встреча состоялась до финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Ювентус» (4:1). Ранее отмечалось, что 32-летний игрок принял решение уйти из мадридского клуба еще до этого матча.

В услугах нападающего также заинтересованы клубы из Англии и Китая.

Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?