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    Агент Роналду провел переговоры с «ПСЖ»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна может стать игроком «ПСЖ». Как сообщает источник, агент португальца – Жорже Мендеш – провел переговоры с французским клубом.

    Встреча состоялась до финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Ювентус» (4:1). Ранее отмечалось, что 32-летний игрок принял решение уйти из мадридского клуба еще до этого матча.

    В услугах нападающего также заинтересованы клубы из Англии и Китая.

    Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?

    Источник: Daily Mail

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    17.06.2017 12:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 17 июня 2017, 16:04

      Я конечно не люблю Роналду, но кроме реала его нигде не вижу. Реал без рона не реал, также как и Рон без Реала

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июня 2017, 15:23

      Если только из-за налогов ! Тогда лучше в Монако !

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 июня 2017, 14:46

      Это как понимать,
      Во Франции можно воровать?
      А как же тогда Депардье?
      Роналду. Россиия. Адье.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 июня 2017, 13:25

      ой посадят парня ой посадят испанцы ему на последак какашку кинут

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 17 июня 2017, 13:17

      Для бутсы тяжелее будет.Вроде там коэфф 1.5 к голу.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 июня 2017, 13:02

      Давай в МЮ, это будет очень эпичная и красивая история. Сможешь стать легендами сразу 2 величайших клубов, чего по сути почти никому не удавалось...

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      Рейтинг: +1130

      petr69 > ivanthebest 17 июня 2017, 13:40

      С Моуриньо не очень хорошо расстались

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > petr69 17 июня 2017, 14:11

      это тебе Моуриньо рассказал?

      Кто с кем расстался-то, Реал с Моуриньо или Роналду с Моуриньо, это ведь 2 разные вещи, отношения с клубом и отношения с игроком

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 17 июня 2017, 12:55

      Во французской Лиге 1, где сильных команд раза в 2-3 меньше, чем в испанской Примере, Криштиану может ещё сезонов 5 по 30 мячей заколачивать!!!

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