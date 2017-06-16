Манолас ведет переговоры с «Зенитом»

Защитник «Ромы» Константинос Манолас начал переговоры с петербургским клубом. Об этом в эфире TeleRadio Stereo рассказал агент футболиста Яннис Евангелопулос.

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний грек отказался от переезда в Россию. Сине-бело-голубые предприняли еще одну попытку заполучить форварда и предложили ему контракт на 4 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.