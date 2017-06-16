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Манолас ведет переговоры с «Зенитом»

16 июня 2017, 15:12
12

Защитник «Ромы» Константинос Манолас начал переговоры с петербургским клубом. Об этом в эфире TeleRadio Stereo рассказал агент футболиста Яннис Евангелопулос.

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний грек отказался от переезда в Россию. Сине-бело-голубые предприняли еще одну попытку заполучить форварда и предложили ему контракт на 4 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Зенит Рома Манолас Костас
Комментарии (12)
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Челнинец
1497615306
Зря, рано гробить себе карьеру!
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Zubo
1497616774
Правильный ход , карьера сразу в гору пойдет
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policepnz
1497617193
уж лучше бы в Китай за баблом
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ЮрецVDV
1497617215
Так вы определитесь с его амплуа!
Ответить
серега кашин
1497617244
никуда в итоге не перейдет
Ответить
hevbn 28
1497618119
Это будет странно ,если Рома или кто нибудь еще не сможет предложить Маноласу такие же деньги как и Зенит , Константинос очень хороший защитник , и я не думаю что переезд в Россию для него очень уж хорошее решение с футбольной точки зрения , конечно есть пример Гарая , но он все таки приходил из чемпионата Португалии , а это нельзя сравнивать со второй командой серии А, поживем увидим перейдет ли куда то грек , если перейдет то куда ( вообще то им очень интересовался Конте в Челси ).
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Aleksandr_1986_Spb_
1497637354
Вроде писали до этого, что он ответил отказом. Вероятно Зенит повышает предполагаемую зарплату, а это плохо, когда выбирают по принципу "где больше платят, туда и пойду"
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