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    Манолас ведет переговоры с «Зенитом»

    Защитник «Ромы» Константинос Манолас начал переговоры с петербургским клубом. Об этом в эфире TeleRadio Stereo рассказал агент футболиста Яннис Евангелопулос.

    Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний грек отказался от переезда в Россию. Сине-бело-голубые предприняли еще одну попытку заполучить форварда и предложили ему контракт на 4 миллиона евро в год.

    В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2017 15:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 16 июня 2017, 21:22

      Вроде писали до этого, что он ответил отказом. Вероятно Зенит повышает предполагаемую зарплату, а это плохо, когда выбирают по принципу "где больше платят, туда и пойду"

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 16 июня 2017, 16:01

      Это будет странно ,если Рома или кто нибудь еще не сможет предложить Маноласу такие же деньги как и Зенит , Константинос очень хороший защитник , и я не думаю что переезд в Россию для него очень уж хорошее решение с футбольной точки зрения , конечно есть пример Гарая , но он все таки приходил из чемпионата Португалии , а это нельзя сравнивать со второй командой серии А, поживем увидим перейдет ли куда то грек , если перейдет то куда ( вообще то им очень интересовался Конте в Челси ).

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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 > hevbn 28 16 июня 2017, 18:16

      Чем Серия А сильнее Португальского, а ну да Ювентусом:D Если перейдет интересно будет посмотреть (Жаль, что не в Спартак переходит!!)

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > SPARTAK M222222222 16 июня 2017, 21:23

      Ну по-моему серия А в разы сильнее. Глупо говорить, что это равные чемпионаты

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 16 июня 2017, 15:47

      никуда в итоге не перейдет

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      Рейтинг: +40

      ЮрецVDV 16 июня 2017, 15:46

      Так вы определитесь с его амплуа!

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > ЮрецVDV 16 июня 2017, 16:40

      Все зависит от Ромы! Они могут его продать Зениту по ценнику защитника, но лучше по ценнику форварда!!!

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      Рейтинг: +427

      policepnz 16 июня 2017, 15:46

      уж лучше бы в Китай за баблом

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 16 июня 2017, 15:39

      Правильный ход , карьера сразу в гору пойдет

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 16 июня 2017, 15:15

      Зря, рано гробить себе карьеру!

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