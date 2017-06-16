Агент Мбаппе хочет обсудить будущее своего клиента с руководством «Монако»

Агент форварда «Монако» Кильяна Мбаппе рассчитывает в ближайшее время встретиться с руководством французского клуба, сообщает L’Equipe. На ней он хочет обсудить будущее игрока.

Известно, что «Монако» хочет сохранить своего юного таланта, но на него претендует сразу несколько серьезных европейских клуба. Монегаски готовы пойти на улучшение контракта 18-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне Мбаппе сыграл в 44 матчах во всех турнирах в составе «Монако». В них он забил 26 голов.