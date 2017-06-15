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Зобнин: «Официальные игры буду проводить только в 2018 году»

15 июня 2017, 23:32
13

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о характере своей травмы. Напомним, 23-летний россиянин в составе национальной команды получил разрыв крестообразных связок колена и уже перенес операцию.

«У меня полный разрыв крестообразных связок, частично – мениск. Есть диск с записью операции. Потом посмотрю. Врач говорит, что такую травму можно и за три месяца при огромном желании залечить. Но это тяжело. Тренировки начну, скорее всего, в этом году, но официальные матчи буду проводить только в 2018», – сказал Зобнин в прямом эфире инстаграма.

В прошедшем сезоне Зобнин провел за «Спартак» в РФПЛ 29 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативных передачи.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (13)
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ProstoPolzovatel
1497559086
Ну нет уж...второго Дзагоева сборной не надо...ты уж долечись нормально, и будет и тебе, и болельщикам счастье)
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mialkov
1497561994
Здоровья, Ромка! Ты нам нужен!!!
Ответить
zlobny_zenitos
1497562417
Беда...(((( жалко, толковый парень нынче редкость... Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья! И обязательно нормально долечиться!
Ответить
GeorgeXIII
1497562963
Скорейшего выздоровления!
Ответить
Excluz1ve
1497569022
Здоровья
Ответить
Робинзон
1497570073
скорейшего выздоровления .
Ответить
спартак спартаков1
1497589279
главное не торопиться.залечиться до конца
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Diesel133
1497602248
давай, чтоб к ЧМ в полной боевой!
Ответить
gak71
1497603792
Лечись спокойно чтобы потом не ловить постоянно рецидивы.
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SEREZHA7575
1497609250
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ПОЖЕЛАНИЯМ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!!!!!!!!!
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