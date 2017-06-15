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    Зобнин: «Официальные игры буду проводить только в 2018 году»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о характере своей травмы. Напомним, 23-летний россиянин в составе национальной команды получил разрыв крестообразных связок колена и уже перенес операцию.

    «У меня полный разрыв крестообразных связок, частично – мениск. Есть диск с записью операции. Потом посмотрю. Врач говорит, что такую травму можно и за три месяца при огромном желании залечить. Но это тяжело. Тренировки начну, скорее всего, в этом году, но официальные матчи буду проводить только в 2018», – сказал Зобнин в прямом эфире инстаграма.

    В прошедшем сезоне Зобнин провел за «Спартак» в РФПЛ 29 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативных передачи.

    Источник: Instagram

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    15.06.2017 23:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 14:50

      Диск лучше тебе не смотреть . Меньше знаешь - быстрее восстановишься! А вот сохранить диск - это нужно !

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 16 июня 2017, 13:38

      только только появился толковый футболист - нооо травма....... и то не в клубе а в сборной........... возникает вопрос кому нужен этот КК............ Зачем надо было ставить основных и биться в товарняке.......... игроки отбегали целый сезон им бы отдохнуть............ нооооо.............. В начинающем сезоне спад клубу костяку сборной гарантирован

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 16 июня 2017, 13:34

      ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ПОЖЕЛАНИЯМ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      gak71 16 июня 2017, 12:03

      Лечись спокойно чтобы потом не ловить постоянно рецидивы.

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 16 июня 2017, 11:37

      давай, чтоб к ЧМ в полной боевой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 16 июня 2017, 08:01

      главное не торопиться.залечиться до конца

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 16 июня 2017, 03:54

      здоровья!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 16 июня 2017, 02:41

      скорейшего выздоровления
      .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Excluz1ve 16 июня 2017, 02:23

      Здоровья

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 16 июня 2017, 00:42

      Скорейшего выздоровления!

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