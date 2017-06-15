Зобнин: «Официальные игры буду проводить только в 2018 году»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о характере своей травмы. Напомним, 23-летний россиянин в составе национальной команды получил разрыв крестообразных связок колена и уже перенес операцию.

«У меня полный разрыв крестообразных связок, частично – мениск. Есть диск с записью операции. Потом посмотрю. Врач говорит, что такую травму можно и за три месяца при огромном желании залечить. Но это тяжело. Тренировки начну, скорее всего, в этом году, но официальные матчи буду проводить только в 2018», – сказал Зобнин в прямом эфире инстаграма.

В прошедшем сезоне Зобнин провел за «Спартак» в РФПЛ 29 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативных передачи.