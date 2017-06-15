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    Глушаков: «Если переезжать в Европу, то только в клуб первой пятерки топ-чемпионата»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что готов перебраться в Европу, но только в сильный клуб, борющийся в еврокубках.

    Напомним, Глушаков выступает за московскую команду с 2013 года. Действующий контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2019 года.

    «Конечно, мне хотелось и я мечтал играть в Европе. Но я уже ранее говорил, что если играть, то в хорошем клубе, который находится в первой пятерке топ-чемпионата. Чтобы была борьба за еврокубки, Лигу чемпионов.

    А так, ехать просто так в Европу, ради игры в не топовом чемпионате я бы не хотел. Потому что «Спартак» там не хуже других клубов. Я готов играть в хорошем европейском клубе и зарабатывать меньше. Хочется попробовать свои силы», – сказал Глушаков.

    Источник: Спорт FM

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    15.06.2017 01:47
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 июня 2017, 13:30

      Ден, ты конечно наш кэп, без вопросов, но объективности ради, чтобы уйти в ТОП-клуб ТОП-чемпионата, нужно быть либо более молодым и очень перспективным, либо если такого возраста то нужно показывать неимоверный уровень каждый год, быть на виду в ЛЧ и в сборной... По этому году, думаю в условный Эвертон или Севилью ты вполне можешь попасть, без вопросов... Чтобы в более топовые клубы идти нужно держать такой уровень хотя бы пару-тройку сезонов последних, а не один...

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 июня 2017, 13:02

      Сначала надо бы дорасти до этого уровня.

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      Рейтинг: +213

      Масоха 15 июня 2017, 12:34

      Любой середняк из топ-чемпионата сильнее наших лидеров.Но только не по зарплате.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 15 июня 2017, 12:10

      Балабол... Кому ты там нужен..

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      Рейтинг: +886

      xColaz > mihail200606 15 июня 2017, 12:54

      Покажи, где он балаболит)) Когда он говорил, что нужен им?

      0
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      Рейтинг: +100683

      zigbert 15 июня 2017, 10:28

      Хочется спросить у тех кто смотрит за бугор,ребята а надо вам это? Назовите хотя бы одного игрока не считая Аленичева,кто добился хоть каких то результатов.Ответ прост НИКОГО.

      -1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > zigbert 15 июня 2017, 13:29

      Просто им это не надо. Надо станет только в одном случае, когда уберут лимит.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 15 июня 2017, 10:23

      Хотят сразу и все. Прибудь ты в Вест Бромвич, заяви о себе, а там и жди лавров, там за тебя( условно за любого русского ) лимит место в основе не застолбит.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 15 июня 2017, 10:22

      Такие умные... Да на куй не нужны командам первой пятерки такие игроки

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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 15 июня 2017, 10:05

      Нужен ты этим пяти клубам!!!!???? Там таких хватает!!!

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 июня 2017, 10:03

      Со свиным рылом, да в калашный ряд? Размечтался. Временная вспышка успеха затмила ему взгляд на реальность

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 июня 2017, 10:00

      Соревнование Глушакова и Дзюбы в "острословии" продолжаются )))

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