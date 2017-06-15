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  • Глушаков: «Если переезжать в Европу, то только в клуб первой пятерки топ-чемпионата»

Глушаков: «Если переезжать в Европу, то только в клуб первой пятерки топ-чемпионата»

15 июня 2017, 01:47
37

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что готов перебраться в Европу, но только в сильный клуб, борющийся в еврокубках.

Напомним, Глушаков выступает за московскую команду с 2013 года. Действующий контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2019 года.

«Конечно, мне хотелось и я мечтал играть в Европе. Но я уже ранее говорил, что если играть, то в хорошем клубе, который находится в первой пятерке топ-чемпионата. Чтобы была борьба за еврокубки, Лигу чемпионов.

А так, ехать просто так в Европу, ради игры в не топовом чемпионате я бы не хотел. Потому что «Спартак» там не хуже других клубов. Я готов играть в хорошем европейском клубе и зарабатывать меньше. Хочется попробовать свои силы», – сказал Глушаков.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (37)
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Ruhaaa
1497481898
Смешно) )) кому ты нужен
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Тазит
1497484329
А так, ехать просто так в Европу, ради игры в не топовом чемпионате я бы не хотел. Потому что «Спартак» там не хуже других клубов... Похоже, всё ещё бухает...
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DQ1
1497494558
Мда... Так послушать наших футболистов, ну прям звезды куда деваться
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a-rakhmatov
1497496000
До такого уровня еще надо дорасти)))
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Rebrova
1497501997
попробовать силы на лавочке придётся, если в топ 5 идти.
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BoltCX
1497502130
о да. я прямо вижу Глушакова в каком-нибудь Ливерпуле или Наполи)) ору.
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Опорник84
1497503953
Если-бы наши футболисты умели играть, то давно были-бы в европе!
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splint1989
1497504144
мда...нужен ли ты там в топ-5 команд...
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папа сибиряк
1497507517
тоесть Жозе с МЮ еще должен доказать результатом что достоин Глушакова )
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mihail200606
1497517826
Балабол... Кому ты там нужен..
Ответить
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