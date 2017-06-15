Глушаков: «Если переезжать в Европу, то только в клуб первой пятерки топ-чемпионата»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что готов перебраться в Европу, но только в сильный клуб, борющийся в еврокубках.

Напомним, Глушаков выступает за московскую команду с 2013 года. Действующий контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2019 года.

«Конечно, мне хотелось и я мечтал играть в Европе. Но я уже ранее говорил, что если играть, то в хорошем клубе, который находится в первой пятерке топ-чемпионата. Чтобы была борьба за еврокубки, Лигу чемпионов.

А так, ехать просто так в Европу, ради игры в не топовом чемпионате я бы не хотел. Потому что «Спартак» там не хуже других клубов. Я готов играть в хорошем европейском клубе и зарабатывать меньше. Хочется попробовать свои силы», – сказал Глушаков.