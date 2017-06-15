Андрей Федун: «До людей, наконец, дошло, сколько сил, души и нервов брат вложил в «Спартак»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал о работе своего брата и владельца московского клуба Леонида Федуна.

Напомним, Федун управляет красно-белыми с 2003 года. По итогам нынешнего года «Спартак» стал чемпионом России.

«Вы же помните, почему тема с продажей возникала. Когда команду преследуют неудачи, всегда есть кто-то виноватый. И основным лозунгом стал: «Федун, продай «Спартак»!» Болельщики переживали. Сейчас этот вопрос неактуален. На фоне победы до сознания людей, наконец, дошло, сколько сил и стараний вложил в клуб Леонид Арнольдович. Это я говорю и про стадион, и про инфраструктуру, и про «Спартак-2». Колоссальная работа, которая соответствует его словам: «Хочу сделать систему, по которой «Спартак» был бы самоокупаем и был бы вечным».

Не то, что происходило с «Анжи» – прийти, всыпать денег, накупить много дорогих игроков, радостно попрыгать и потом бросить. Я не могу за Леонида Арнольдовича знать, может, ему кто-то предложит безумную сумму за «Спартак»… Но не думаю, что он бросит свое детище. «Спартак» – не игрушка, он вкладывает в него душу, нервы – и причем много нервов, поверьте. Думаю, что это надолго, дай бог», – сказал Федун.