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    Андрей Федун: «До людей, наконец, дошло, сколько сил, души и нервов брат вложил в «Спартак»

    Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал о работе своего брата и владельца московского клуба Леонида Федуна.

    Напомним, Федун управляет красно-белыми с 2003 года. По итогам нынешнего года «Спартак» стал чемпионом России.

    «Вы же помните, почему тема с продажей возникала. Когда команду преследуют неудачи, всегда есть кто-то виноватый. И основным лозунгом стал: «Федун, продай «Спартак»!» Болельщики переживали. Сейчас этот вопрос неактуален. На фоне победы до сознания людей, наконец, дошло, сколько сил и стараний вложил в клуб Леонид Арнольдович. Это я говорю и про стадион, и про инфраструктуру, и про «Спартак-2». Колоссальная работа, которая соответствует его словам: «Хочу сделать систему, по которой «Спартак» был бы самоокупаем и был бы вечным».

    Не то, что происходило с «Анжи» – прийти, всыпать денег, накупить много дорогих игроков, радостно попрыгать и потом бросить. Я не могу за Леонида Арнольдовича знать, может, ему кто-то предложит безумную сумму за «Спартак»… Но не думаю, что он бросит свое детище. «Спартак» – не игрушка, он вкладывает в него душу, нервы – и причем много нервов, поверьте. Думаю, что это надолго, дай бог», – сказал Федун.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2017 01:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -13

      Popularov 15 июня 2017, 14:13

      Благодарим Леонида Федуна за ОГРОМНЫЕ вложения в Спартак.
      В арбитров Леонид вложил намного меньше, но результат на лицо!
      После 16 лет безуспешных вложений Спартак стал "чемпионом"!
      Сравните суммы вложения в Спартак и в арбитров!
      И вам станет понятно, что из этого получилось!
      И какой путь вложения более эффективен.
      Честный или НЕ ЧЕСНЫЙ!!!
      - Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков — ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина, Безбородова, Мешкова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!

      - Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
      Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!!
      Они не хотят введения видео повторов!
      Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!

      0
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      Рейтинг: +451

      frizom > Popularov 16 июня 2017, 18:27

      ахаха, ты бы закусывал почаще, ну или примеры приводил... а то твой голословный треп это как ветер на улице

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 июня 2017, 12:58

      Это хорошая новость для тех кто всегда орёт про какие то народные деньги в Зените и про денежный мешок.

      0
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      Рейтинг: +31

      вазззз 15 июня 2017, 11:57

      Ага, Через 16 лет наконец понял, что нужно вкладывать и в судей)))Стажировался в Зинке?

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 июня 2017, 11:16

      сколько админресурса вложил

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 15 июня 2017, 06:16

      Федуны везде

      2
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 05:07

      Вывод: хай живе Спартак?

      1
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      Рейтинг: +131

      александр 59 15 июня 2017, 04:56

      Что то происходит, пока не понятно что.

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 15 июня 2017, 02:41

      Да ну нах...

      -1
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