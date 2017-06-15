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  • Андрей Федун: «До людей, наконец, дошло, сколько сил, души и нервов брат вложил в «Спартак»

Андрей Федун: «До людей, наконец, дошло, сколько сил, души и нервов брат вложил в «Спартак»

15 июня 2017, 01:22
10

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал о работе своего брата и владельца московского клуба Леонида Федуна.

Напомним, Федун управляет красно-белыми с 2003 года. По итогам нынешнего года «Спартак» стал чемпионом России.

«Вы же помните, почему тема с продажей возникала. Когда команду преследуют неудачи, всегда есть кто-то виноватый. И основным лозунгом стал: «Федун, продай «Спартак»!» Болельщики переживали. Сейчас этот вопрос неактуален. На фоне победы до сознания людей, наконец, дошло, сколько сил и стараний вложил в клуб Леонид Арнольдович. Это я говорю и про стадион, и про инфраструктуру, и про «Спартак-2». Колоссальная работа, которая соответствует его словам: «Хочу сделать систему, по которой «Спартак» был бы самоокупаем и был бы вечным».

Не то, что происходило с «Анжи» – прийти, всыпать денег, накупить много дорогих игроков, радостно попрыгать и потом бросить. Я не могу за Леонида Арнольдовича знать, может, ему кто-то предложит безумную сумму за «Спартак»… Но не думаю, что он бросит свое детище. «Спартак» – не игрушка, он вкладывает в него душу, нервы – и причем много нервов, поверьте. Думаю, что это надолго, дай бог», – сказал Федун.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (10)
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Тазит
1497483705
Да ну нах...
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александр 59
1497491795
Что то происходит, пока не понятно что.
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Дядя Серёжа
1497492458
Вывод: хай живе Спартак?
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Karpathian
1497496576
Федуны везде
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карасевщина
1497514561
сколько админресурса вложил
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вазззз
1497517074
Ага, Через 16 лет наконец понял, что нужно вкладывать и в судей)))Стажировался в Зинке?
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Den Bull
1497520721
Это хорошая новость для тех кто всегда орёт про какие то народные деньги в Зените и про денежный мешок.
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Popularov
1497525235
Благодарим Леонида Федуна за ОГРОМНЫЕ вложения в Спартак. В арбитров Леонид вложил намного меньше, но результат на лицо! После 16 лет безуспешных вложений Спартак стал "чемпионом"! Сравните суммы вложения в Спартак и в арбитров! И вам станет понятно, что из этого получилось! И какой путь вложения более эффективен. Честный или НЕ ЧЕСНЫЙ!!! - Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков — ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина, Безбородова, Мешкова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! - Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ! Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!! Они не хотят введения видео повторов! Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
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