Андрей Федун: «До людей, наконец, дошло, сколько сил, души и нервов брат вложил в «Спартак»

Благодарим Леонида Федуна за ОГРОМНЫЕ вложения в Спартак.
В арбитров Леонид вложил намного меньше, но результат на лицо!
После 16 лет безуспешных вложений Спартак стал "чемпионом"!
Сравните суммы вложения в Спартак и в арбитров!
И вам станет понятно, что из этого получилось!
И какой путь вложения более эффективен.
Честный или НЕ ЧЕСНЫЙ!!!
- Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков — ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина, Безбородова, Мешкова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
- Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство.
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!!
Они не хотят введения видео повторов!
Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал о работе своего брата и владельца московского клуба Леонида Федуна.
Напомним, Федун управляет красно-белыми с 2003 года. По итогам нынешнего года «Спартак» стал чемпионом России.
«Вы же помните, почему тема с продажей возникала. Когда команду преследуют неудачи, всегда есть кто-то виноватый. И основным лозунгом стал: «Федун, продай «Спартак»!» Болельщики переживали. Сейчас этот вопрос неактуален. На фоне победы до сознания людей, наконец, дошло, сколько сил и стараний вложил в клуб Леонид Арнольдович. Это я говорю и про стадион, и про инфраструктуру, и про «Спартак-2». Колоссальная работа, которая соответствует его словам: «Хочу сделать систему, по которой «Спартак» был бы самоокупаем и был бы вечным».
Не то, что происходило с «Анжи» – прийти, всыпать денег, накупить много дорогих игроков, радостно попрыгать и потом бросить. Я не могу за Леонида Арнольдовича знать, может, ему кто-то предложит безумную сумму за «Спартак»… Но не думаю, что он бросит свое детище. «Спартак» – не игрушка, он вкладывает в него душу, нервы – и причем много нервов, поверьте. Думаю, что это надолго, дай бог», – сказал Федун.