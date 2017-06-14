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    Зобнин сможет выйти на поле только в следующем году

    Врач «Спартака» Михаил Вартапетов заявил, что полузащитник Роман Зобнин сможет сыграть в официальном матче за московский клуб лишь после зимней паузы.

    Напомним, ранее 23-летний россиянин получил травму крестообразных связок колена и уже перенес операцию.

    «У него уже сейчас по первому самому раннему этапу реабилитации все идет хорошо, без осложнений. Если и дальше все будет двигаться такими же темпами, то примерно через три-три с половиной месяца он сможет выйти на поле с мячом и тренироваться уже достаточно интенсивно.

    Но природу не обманешь, все равно получится больше пяти месяцев. От пяти до шести месяцев до того момента, когда он сможет выйти на поле в официальном матче. То есть где-то после зимней паузы. Мы, конечно, всеми силами будем стараться сократить этот срок и от всей души желаем ему как можно раньше поправиться», – сказал Вартапетов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2017 21:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +198

      ded-53 15 июня 2017, 06:36

      Ни в коем случае не спешить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 15 июня 2017, 00:03

      Здоровья!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 14 июня 2017, 22:46

      Рома мы тебя ждём!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      александр 59 14 июня 2017, 21:44

      23 года, и Спартак и сборная буду ждать возвращения

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