Зобнин сможет выйти на поле только в следующем году

Врач «Спартака» Михаил Вартапетов заявил, что полузащитник Роман Зобнин сможет сыграть в официальном матче за московский клуб лишь после зимней паузы.

Напомним, ранее 23-летний россиянин получил травму крестообразных связок колена и уже перенес операцию.

«У него уже сейчас по первому самому раннему этапу реабилитации все идет хорошо, без осложнений. Если и дальше все будет двигаться такими же темпами, то примерно через три-три с половиной месяца он сможет выйти на поле с мячом и тренироваться уже достаточно интенсивно.

Но природу не обманешь, все равно получится больше пяти месяцев. От пяти до шести месяцев до того момента, когда он сможет выйти на поле в официальном матче. То есть где-то после зимней паузы. Мы, конечно, всеми силами будем стараться сократить этот срок и от всей души желаем ему как можно раньше поправиться», – сказал Вартапетов.