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    Глушаков: «Я всю жизнь болел за «Спартак», но никому никогда не говорил»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что всегда являлся поклонником московского клуба. Напомним, 30-летний россиянин выступает за красно-белых с 2013 года.

    В прошедшем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ 25 матчей, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

    «В детстве я мечтал играть и в футбольном клубе и в сборной. Без мечты ведь никуда. Она и есть стимул. В 90-х смотрел, как играет «Спартак», который всех выносил и хотел тоже туда попасть. Смотрел игры сборной, как они обыгрывали Францию. Мечтал в нее попасть.

    Я всю жизнь болел за «Спартак», но никому не говорил никогда. У меня реально есть тетрадки с фотографиями и автографами Цымбаларя, Тихонова, Робсона, Титова. А то, что я играл в «Локомотиве» – это так судьба сложилась», – сказал Глушаков.

    Источник: Спорт FM

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    14.06.2017 20:43
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 12 сентября 2017, 10:47

      ^)

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 15 июня 2017, 07:55

      Мда...Помню, что Глушаков после подписания контракта с локо говорил, что мечтал играть за Локомотив...Но времена меняются...

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 05:42

      А я никогда не скрывал. В армии помню доставалось, я там один нескрытый Спартач на всю дивизию шёл.

      1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 15 июня 2017, 00:02

      Главное, что бы в конце карьеры мы не услышали от Глушаква: Всегда хотел играть за Кайрат, но боялся произнести эту фразу вслух!

      3
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 14 июня 2017, 21:45

      С детства за Спартак!!!))))

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 июня 2017, 21:30

      Скрытный болельщик Спартака ))))

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 июня 2017, 21:12

      трепется он много чтото последнее время..
      не говорил и не говори дальше. именно после чемпионства надо сказать об этом было..

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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec > mihail200606 14 июня 2017, 21:19

      Согласен, когда человек счастлив-он не контролирует язык

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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- > Roman Armeec 14 июня 2017, 22:15

      По твоему Дзюба самый счастливый человек ;))

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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > mihail200606 15 июня 2017, 00:33

      интересно почему не говорил? может ему стыдно было?

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      Рейтинг: +547

      avera 14 июня 2017, 21:08

      А так я белый и пушистый-лицимер

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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 14 июня 2017, 20:58

      Ага-Ага)))есть выпуск передачи "Удар Головой" куда он пришёл и сказал, что ненавидит Спартак - так что смысл теперь врать...

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      Рейтинг: +86

      Razors > AtticusFinch 14 июня 2017, 21:20

      Сказать то сказал. Он же медийная личность. Но за человека лучше всего говорят поступки. Как я помню в зенит его тоже звали, но он выбрал Спартак став в нем лидером и капитаном

      1
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch > Razors 14 июня 2017, 22:14

      Ну и что это за поступок - о чём этот поступок говорит? Не захотел уезжать из Москвы, может больше дали - да миллион причин может быть...Самое главное -что он лицемер - сказал одно, а через несколько лет говорит совсем другое!!!!какая разница капитан он или лидер!!!

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 14 июня 2017, 20:53

      Латентный...спартаковец.

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