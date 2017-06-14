Глушаков: «Я всю жизнь болел за «Спартак», но никому никогда не говорил»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что всегда являлся поклонником московского клуба. Напомним, 30-летний россиянин выступает за красно-белых с 2013 года.

В прошедшем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ 25 матчей, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

«В детстве я мечтал играть и в футбольном клубе и в сборной. Без мечты ведь никуда. Она и есть стимул. В 90-х смотрел, как играет «Спартак», который всех выносил и хотел тоже туда попасть. Смотрел игры сборной, как они обыгрывали Францию. Мечтал в нее попасть.

Я всю жизнь болел за «Спартак», но никому не говорил никогда. У меня реально есть тетрадки с фотографиями и автографами Цымбаларя, Тихонова, Робсона, Титова. А то, что я играл в «Локомотиве» – это так судьба сложилась», – сказал Глушаков.