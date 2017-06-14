Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков: «Я всю жизнь болел за «Спартак», но никому никогда не говорил»

Глушаков: «Я всю жизнь болел за «Спартак», но никому никогда не говорил»

14 июня 2017, 20:43
17

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что всегда являлся поклонником московского клуба. Напомним, 30-летний россиянин выступает за красно-белых с 2013 года.

В прошедшем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ 25 матчей, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

«В детстве я мечтал играть и в футбольном клубе и в сборной. Без мечты ведь никуда. Она и есть стимул. В 90-х смотрел, как играет «Спартак», который всех выносил и хотел тоже туда попасть. Смотрел игры сборной, как они обыгрывали Францию. Мечтал в нее попасть.

Я всю жизнь болел за «Спартак», но никому не говорил никогда. У меня реально есть тетрадки с фотографиями и автографами Цымбаларя, Тихонова, Робсона, Титова. А то, что я играл в «Локомотиве» – это так судьба сложилась», – сказал Глушаков.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DZHEK_VOROBEY1987
1497462560
Да всё нормально Дениска,не парься.
Ответить
multiscan
1497462813
Латентный...спартаковец.
Ответить
ArReal
1497463111
Ага-Ага)))есть выпуск передачи "Удар Головой" куда он пришёл и сказал, что ненавидит Спартак - так что смысл теперь врать...
Ответить
avera
1497463735
А так я белый и пушистый-лицимер
Ответить
mihail200606
1497463942
трепется он много чтото последнее время.. не говорил и не говори дальше. именно после чемпионства надо сказать об этом было..
Ответить
Artemka69
1497465924
С детства за Спартак!!!))))
Ответить
serglider
1497474176
Главное, что бы в конце карьеры мы не услышали от Глушаква: Всегда хотел играть за Кайрат, но боялся произнести эту фразу вслух!
Ответить
Дядя Серёжа
1497494523
А я никогда не скрывал. В армии помню доставалось, я там один нескрытый Спартач на всю дивизию шёл.
Ответить
Dominator777
1497502541
Мда...Помню, что Глушаков после подписания контракта с локо говорил, что мечтал играть за Локомотив...Но времена меняются...
Ответить
тщмек 19
1505202431
^)
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
3
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
2
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
2
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
2
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
3
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
7
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
3
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
10
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+