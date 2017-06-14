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Дзюба: «Операция мне не нужна. Надо закачивать ногу»

14 июня 2017, 12:34
23

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опроверг информацию, что в скором времени ему будет проведена операция. У футболиста травмировано колено.

«Все хорошо, успел на пять дней съездить к себе, занимался детьми. Операция не нужна, все под контролем. Не знаю, откуда взялась эта информация. Надо закачивать ногу. Слышал, что Халк может вернуться, и мне этого достаточно», – заявил Дзюба.

В завершившемся сезоне форвард провел в чемпионате России 26 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (23)
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oyabun
1497435774
Дзюба закачивает ногу в ожидании Халка? Походу они вдвоем любили поиграть в "классики" в свободное время ))
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Рулон Обоев
1497436818
Дзюба: «Операция мне не нужна. Надо учиться читать и смотреть развивающие программы»
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monser08
1497437093
Похоже у него там флешка, вот закачает пару Гигов и всем покажет как нужно играть. Ждёмс. Выздоравливай.
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egrrr
1497437743
Когда он научится мысли связывать? Или он учится у Кличко? Следующая фраза будет:"Трава зеленая. Я футболист. В Москве холодно"
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RedWhiteFans2
1497437782
Смотри не перепутай. Ногу закачивай а не язык.
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zigbert
1497439092
Не надо ничего закачивать поезжай к другу Халку ты там больше нужен.
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ильиных
1497440067
Титьки себе закачай шл...а.
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subbotaspartak
1497444533
Тебе не операция, а помощь психотерапевта нужна. Я бы сказал важна.
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aam
1497445863
Закачай лучше мозги.
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ALeX-161-rus
1497446575
Все хорошо, успел на пять дней съездить к себе, занимался детьми. Операция не нужна, все под контролем. Не знаю, откуда взялась эта информация. Надо закачивать ногу. Слышал, что Халк может вернуться, и мне этого достаточно», – заявил Дзюба. Какой туповатый набор слов. Все в кучу. Операция все же нужна тебе,лоботомия называется.
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