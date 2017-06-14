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    Дзюба: «Операция мне не нужна. Надо закачивать ногу»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опроверг информацию, что в скором времени ему будет проведена операция. У футболиста травмировано колено.

    «Все хорошо, успел на пять дней съездить к себе, занимался детьми. Операция не нужна, все под контролем. Не знаю, откуда взялась эта информация. Надо закачивать ногу. Слышал, что Халк может вернуться, и мне этого достаточно», – заявил Дзюба.

    В завершившемся сезоне форвард провел в чемпионате России 26 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2017 12:34
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +92

      yuran63 14 июня 2017, 20:51

      Ему мозги надо закачивать.Помутило от болотного газа.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 июня 2017, 18:38

      Так вот кто произнёс знаменитую фразу! Ещё до своего рождения:



      "Зачем мне холодильник, если я не курю?" :-)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93

      aviator117 14 июня 2017, 16:36

      Качаешь в МОНТЕ-КАРЛО???

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июня 2017, 16:33

      Где связь между ногой Дзюбы и Халком ? Или Халк обещал вылечить Дзюбу ? !

      1
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > dok66 14 июня 2017, 17:31

      Типа мотиватор едет, будет кому леща по-отечески игрочишке отписать...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > insider_retro 14 июня 2017, 17:58

      я имел ввиду - вылечить ногу ))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг > dok66 14 июня 2017, 18:57

      Если будет Халк, нога Дзюбы вообще не нужна

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 14 июня 2017, 16:22

      Все хорошо, успел на пять дней съездить к себе, занимался детьми. Операция не нужна, все под контролем. Не знаю, откуда взялась эта информация. Надо закачивать ногу. Слышал, что Халк может вернуться, и мне этого достаточно», – заявил Дзюба.

      Какой туповатый набор слов. Все в кучу.
      Операция все же нужна тебе,лоботомия называется.

      3
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 14 июня 2017, 16:16

      что он закачивать то собрался? опилки?

      1
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      Рейтинг: +411

      aam 14 июня 2017, 16:11

      Закачай лучше мозги.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июня 2017, 15:48

      Тебе не операция, а помощь психотерапевта нужна.
      Я бы сказал важна.

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 14 июня 2017, 15:05

      Интересно что он туда закачивает?

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Fan Loko mik 14 июня 2017, 17:33

      А мне интересно, что он принял...

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 июня 2017, 14:45

      Закачивай ,закачивай и ногу и голоау

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