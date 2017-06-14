Дзюба: «Операция мне не нужна. Надо закачивать ногу»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опроверг информацию, что в скором времени ему будет проведена операция. У футболиста травмировано колено.

«Все хорошо, успел на пять дней съездить к себе, занимался детьми. Операция не нужна, все под контролем. Не знаю, откуда взялась эта информация. Надо закачивать ногу. Слышал, что Халк может вернуться, и мне этого достаточно», – заявил Дзюба.

В завершившемся сезоне форвард провел в чемпионате России 26 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.