Саутгейт нашел положительные моменты в поражении от Франции

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что получив численное преимущество в товарищеском матче с Францией, его команда не смогла справиться с волнением.

«В определенный момент нам нужно было сохранять спокойствие, но мы оказавшись в большинстве заволновались. Не смогли провести второй тайм так, как нужно было из-за усталости. Мы стали испытывать проблемы из-за возросшей скорости игры соперника.

Но все же в этом матче было достаточно много положительных факторов: мы хорошо владели мячом, хорошо открывались. А вот прибавлять стоит в командной игре, это очевидно. Особенно, когда играешь в неравных составах», – приводит слова Саутгейта ВВС.

Товарищеский матч Франция – Англия закончился со счетом 3:2. Французы вынуждены были играть в меньшинстве с 47-й минуты, когда удаление заработал Рафаэль Варан.