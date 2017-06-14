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    Саутгейт нашел положительные моменты в поражении от Франции

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что получив численное преимущество в товарищеском матче с Францией, его команда не смогла справиться с волнением.

    «В определенный момент нам нужно было сохранять спокойствие, но мы оказавшись в большинстве заволновались. Не смогли провести второй тайм так, как нужно было из-за усталости. Мы стали испытывать проблемы из-за возросшей скорости игры соперника.

    Но все же в этом матче было достаточно много положительных факторов: мы хорошо владели мячом, хорошо открывались. А вот прибавлять стоит в командной игре, это очевидно. Особенно, когда играешь в неравных составах», – приводит слова Саутгейта ВВС.

    Товарищеский матч Франция – Англия закончился со счетом 3:2. Французы вынуждены были играть в меньшинстве с 47-й минуты, когда удаление заработал Рафаэль Варан.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2017 06:43
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