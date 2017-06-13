Товарищеский матч. Дембеле помог Франции обыграть Англию

Сегодня в товарищеском поединке сборная Франции переиграла Англию.

Сборная «трех львов» открыла счет в самом дебюте – отличился нападающий Гарри Кейн. Однако до конца первой половины трехцветные сумели сравнять счет и выйти вперед усилиями защитника Самуэля Умтити и его коллеги по обороне Джибриля Сидибе. В начале второго тайма все тот же Кейн выровнял положение, но на 78-й минуте форвард Усмане Дембеле принес французам победу.

Отметим, что подопечные Дидье Дешама играли вдесятером почти целый тайм после удаления Рафаэля Варана на 47-й минуте.

Франция – Англия – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Кейн, 9; 1:1 – Умтити, 22; 2:1 – Сидибе, 43; 2:2 – Кейн, 48 (с пенальти); 3:2 – Дембеле, 78.

Удаление: Варан, 47 – нет.