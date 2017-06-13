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    Товарищеский матч. Дембеле помог Франции обыграть Англию

    Сегодня в товарищеском поединке сборная Франции переиграла Англию.

    Сборная «трех львов» открыла счет в самом дебюте – отличился нападающий Гарри Кейн. Однако до конца первой половины трехцветные сумели сравнять счет и выйти вперед усилиями защитника Самуэля Умтити и его коллеги по обороне Джибриля Сидибе. В начале второго тайма все тот же Кейн выровнял положение, но на 78-й минуте форвард Усмане Дембеле принес французам победу.

    Отметим, что подопечные Дидье Дешама играли вдесятером почти целый тайм после удаления Рафаэля Варана на 47-й минуте.

    Франция – Англия – 2:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Кейн, 9; 1:1 – Умтити, 22; 2:1 – Сидибе, 43; 2:2 – Кейн, 48 (с пенальти); 3:2 – Дембеле, 78.

    Удаление: Варан, 47 – нет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2017 23:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 12:27

      Дембеля вообще молодцы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 14 июня 2017, 00:18

      Дембеле сегодня хорош был.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 июня 2017, 00:08

      Посмотрели матч !? Внимательно ? А ведь это товарняк,как говорят,там не выкладываются в полную силу, так чуть чуть....
      Что светит сборной России при встрече с одной из этих команд, если она выложится по полной ?????
      Смотрите г-н Черчесов, Вам есть чему учить,внимательно смотрите, и не пойте диферамб, таких как после матча с Чили.

      4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 июня 2017, 00:01

      Хорошая игра, только французы столько моментов разбазарили..

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