Фурсенко хочет вернуть Аршавина в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко подчеркнул, что был бы рад возвращению в команду полузащитника Андрея Аршавина. Напомним, 36-летний игрок с марта 2016 года защищает цвета «Кайрата».

«Я бы с удовольствием Андрея Сергеевича вернул, чтобы он здесь поиграл. Он великий мастер, публика его обожает. И я его люблю», – сказал Фурсенко.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008, а также с 2013 по 2015 годы. В составе петербургской команды хавбек стал трехкратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.