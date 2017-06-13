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Фурсенко хочет вернуть Аршавина в «Зенит»

13 июня 2017, 22:59
22

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко подчеркнул, что был бы рад возвращению в команду полузащитника Андрея Аршавина. Напомним, 36-летний игрок с марта 2016 года защищает цвета «Кайрата».

«Я бы с удовольствием Андрея Сергеевича вернул, чтобы он здесь поиграл. Он великий мастер, публика его обожает. И я его люблю», – сказал Фурсенко.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008, а также с 2013 по 2015 годы. В составе петербургской команды хавбек стал трехкратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Фурсенко Сергей
Комментарии (22)
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edw7777
1497384419
ЗА!!!!!!
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Путник 13
1497384871
Ну а почему нет?? Андрей и сейчас играет получше многих российских игроков..
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VSt
1497385670
Нужно ли это Андрею Сергеевичу? В Казахстане он играет и, надеюсь, получает удовольствие. А вернуться и попасть в интриги, склоки, разборки - оно ему надо? Конечно, было бы здорово посмотреть на него в нашем чемпионате. Как многие отмечают, он бы "борозду не испортил". Но, наверное, это уже невозможно. Будем с благодарностью его вспоминать и удачи ему в его новых начинаниях.
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stream15
1497389014
Очень хорошая идея.
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Михас007
1497389051
базара нет большой мастер
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shurik45
1497390562
Вернуть ,чтобы закончить дома. Это будет достойный поступок от руководства клуба.
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yuran63
1497399772
На таком огороде,в самый раз играть старичелле.)))
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Gornostay
1497402709
Манчини.............беги))) Скоро Профурсенко договориться до того, что Зенит станет чемп мира
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Сармат Ростов
1497412625
Лучше Боярского на поле выводить. Публика любит его больше )))
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matvei_72
1497444051
а ещё бирюкова в ворота вернём, работа на перспективу....
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