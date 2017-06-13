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    Фурсенко хочет вернуть Аршавина в «Зенит»

    Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко подчеркнул, что был бы рад возвращению в команду полузащитника Андрея Аршавина. Напомним, 36-летний игрок с марта 2016 года защищает цвета «Кайрата».

    «Я бы с удовольствием Андрея Сергеевича вернул, чтобы он здесь поиграл. Он великий мастер, публика его обожает. И я его люблю», – сказал Фурсенко.

    Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008, а также с 2013 по 2015 годы. В составе петербургской команды хавбек стал трехкратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.06.2017 22:59
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 14 июня 2017, 15:40

      а ещё бирюкова в ворота вернём, работа на перспективу....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 10:31

      Одно обращение - Андрей Сергеевич, ставит его в разряд самых "быстрых" футболистов.

      -1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 14 июня 2017, 09:25

      Такое ощущение,что Бомбардир решил постебаться над нами)))
      Новость к новости и всё про Зенит: то в десятку Европы выйдут, если Аршавина удастся заманить обратно всеми коврижками мира... То Манчини через ЛЕ на будущий год в ЛЧ выходит... То Каррера говорит, что у него антропометрические параметры больше, чем у Манчини и поэтому,как сказал Евсеев,:-"Уйх вам")))
      Скорей бы Кубок начался, что-ли...)))

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июня 2017, 07:57

      Смех -больше слов нет.

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 14 июня 2017, 06:57

      Лучше Боярского на поле выводить. Публика любит его больше )))

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Сармат Ростов 14 июня 2017, 09:02

      Боярский если по воротам промажет,
      Так хоть саблей помашет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 14 июня 2017, 04:11

      Манчини.............беги)))
      Скоро Профурсенко договориться до того, что Зенит
      станет чемп мира

      0
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      Рейтинг: +92

      yuran63 14 июня 2017, 03:22

      На таком огороде,в самый раз играть старичелле.)))

      -2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 14 июня 2017, 00:49

      Вернуть ,чтобы закончить дома. Это будет достойный поступок от руководства клуба.

      3
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > shurik45 14 июня 2017, 02:13

      Блин, хотел плюс поставить, мимо нажал. Исправлю втройне в другой теме

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 14 июня 2017, 00:45

      не трогайте Шаву
      ему в Кайрате хорошо
      .

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 14 июня 2017, 00:24

      базара нет большой мастер

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