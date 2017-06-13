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    Агент Рейны заявил, что вратарь не перейдет в «Милан»

    Агент Мануэль Гарсия Квилон, представляющий интересы голкипера «Наполи» Пепе Рейны, заявил, что вратарь не перейдет в «Милан» нынешним летом. При этом он не стал отрицать возможное возвращение 34-летнего игрока в АПЛ.

    Напомним, ранее в чемпионате Англии испанский страж ворот защищал цвета «Ливерпуля».

    «Милан»? Нет, ничего подобного. В Италии для Пепе есть только «Наполи». Премьер-лига? Мы говорим о важном игроке, которого хотели бы многие команды, но его приоритет – остаться в Неаполе.

    «Возможно ли продление контракта? Я не знаю, мы это обсуждали, но пока не продвинулись вперед», – сказал Квилон.

    Действующее соглашение Рейны истекает в июне 2018 года. В минувшем сезоне он провел 48 матчей (14 – на ноль), пропустив 57 мячей.

    Источник: Football Italia

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    13.06.2017 20:25
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