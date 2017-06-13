Агент Рейны заявил, что вратарь не перейдет в «Милан»

Агент Мануэль Гарсия Квилон, представляющий интересы голкипера «Наполи» Пепе Рейны, заявил, что вратарь не перейдет в «Милан» нынешним летом. При этом он не стал отрицать возможное возвращение 34-летнего игрока в АПЛ.

Напомним, ранее в чемпионате Англии испанский страж ворот защищал цвета «Ливерпуля».

«Милан»? Нет, ничего подобного. В Италии для Пепе есть только «Наполи». Премьер-лига? Мы говорим о важном игроке, которого хотели бы многие команды, но его приоритет – остаться в Неаполе.

«Возможно ли продление контракта? Я не знаю, мы это обсуждали, но пока не продвинулись вперед», – сказал Квилон.

Действующее соглашение Рейны истекает в июне 2018 года. В минувшем сезоне он провел 48 матчей (14 – на ноль), пропустив 57 мячей.