Рэмзи: «В «Арсенале все счастливы от решения Венгера остаться»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи признался, что в команде все рады решению главного тренера Арсена Венгера остаться в Лондоне.

«Всегда бывает тяжело, когда вокруг столько разговоров. Ты пытаешься не обращать на это внимания, но на самом деле не знаешь, что в действительности происходит. В команде все очень рады, что в итоге стало понятно о желании Венгера остаться. Мы все счастливы. Надеюсь, мы сможем проявить себя со старта следующего сезона. Не столько ради себя, сколько ради него», – приводит слова Рэмзи Sky Sports.

Напомним, что долгое время ходили слухи об уходе из лондонского клуба Венгера после завершения сезона.