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    Рэмзи: «В «Арсенале все счастливы от решения Венгера остаться»

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи признался, что в команде все рады решению главного тренера Арсена Венгера остаться в Лондоне.

    «Всегда бывает тяжело, когда вокруг столько разговоров. Ты пытаешься не обращать на это внимания, но на самом деле не знаешь, что в действительности происходит. В команде все очень рады, что в итоге стало понятно о желании Венгера остаться. Мы все счастливы. Надеюсь, мы сможем проявить себя со старта следующего сезона. Не столько ради себя, сколько ради него», – приводит слова Рэмзи Sky Sports.

    Напомним, что долгое время ходили слухи об уходе из лондонского клуба Венгера после завершения сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2017 08:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1426

      VSt 13 июня 2017, 23:31

      Не факт, что уход Венгера принесет Арсеналу удачу. Года 2 команду будет лихорадить. Пусть еще поработает. Его команда всегда интересно играет.

      0
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      Рейтинг: +16

      NiTRo > VSt 14 июня 2017, 10:12

      Рано или поздно это случится,и все равно будет лихорадить потом. В этом году Арсенал,не попал в ЛЧ,на мой личный взгляд,такое стечение обстоятельств,наиболее безболезненно может произойти смена тренера,тотом может быть хуже. Да и Венгер врядли уже что то сможет сделать,у команды нет характера....на данный момент....

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      ...
      Рейтинг: +1426

      VSt > NiTRo 14 июня 2017, 10:22

      Формально ты прав. Трудно спорить.

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