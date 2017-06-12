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    Коутиньо: «Барселона»? Все мое внимание сосредоточено на «Ливерпуле» и сборной»

    Полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо заявил, что не думает о переходе в «Барселону». Ранее, напомним, 25-летний игрок отмечал, что ему льстит интерес со стороны каталонского клуба.

    «Сложно об этом говорить. У меня есть контракт с «Ливерпулем», который будет действовать еще долго. Поэтому в данный момент я сосредоточен на своем настоящем и выступлениях за сборную Бразилии. Я сфокусирован лишь на этом», – сказал Коутиньо.

    В минувшем сезоне бразилец провел 36 матчей, записав в свой актив 14 мячей и девять голевых передач.

    Источник: Liverpool Echo

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    12.06.2017 16:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      Alan1977 13 июня 2017, 10:34

      Да ты особо не нужен, вообразил себя суперменом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 12 июня 2017, 19:04

      Красавчик

      0
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