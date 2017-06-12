Коутиньо: «Барселона»? Все мое внимание сосредоточено на «Ливерпуле» и сборной»

Полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо заявил, что не думает о переходе в «Барселону». Ранее, напомним, 25-летний игрок отмечал, что ему льстит интерес со стороны каталонского клуба.

«Сложно об этом говорить. У меня есть контракт с «Ливерпулем», который будет действовать еще долго. Поэтому в данный момент я сосредоточен на своем настоящем и выступлениях за сборную Бразилии. Я сфокусирован лишь на этом», – сказал Коутиньо.

В минувшем сезоне бразилец провел 36 матчей, записав в свой актив 14 мячей и девять голевых передач.