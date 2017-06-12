Орлов: «Зенит» – стильный клуб, он нравится молодым, а за «Спартак» болеют те, кому за 45»

Известный российский футбольный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» стал более популярным клубом, чем «Спартак», который принято называть «народной командой». По его словам, за команду из Санкт-Петербурга болеют в основном молодые футбольные болельщики, а за «Спартак» те, кому за 45 лет.

«Очень рад, что «Зенит» стал 22-й командой в Европе. Это очень высокий показатель для нашего футбола. Кроме того, бренд «Зенита» вошел в топ-50 самых дорогих в мировом футболе, и этот показатель еще лучше.

Я рад, что живу в Петербурге, где играет «Зенит». Атрибутику «Зенита» по всей стране покупают больше, чем атрибутику любого другого российского клуба, включая «Спартак». «Зенит» здорово себя раскрутил.

И вспомните о популярности, о 15 миллионах, которые болеют за «Зенит» по всему миру, это и ВЦИОМ подтвердил. Радует, что за «Зенит» болеют молодые, с 18 до 25 лет. «Зенит» – стильный клуб, он нравится молодым, это главное. А за «Спартак» больше болеют те, кому за 45», – сказал Орлов.

Напомним, что «Спартак» в прошедшем сезоне стал чемпионом России впервые с 2001 года. «Зенит» закончил чемпионат на третей строчке, вслед за ЦСКА.