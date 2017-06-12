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    Орлов: «Зенит» – стильный клуб, он нравится молодым, а за «Спартак» болеют те, кому за 45»

    Известный российский футбольный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» стал более популярным клубом, чем «Спартак», который принято называть «народной командой». По его словам, за команду из Санкт-Петербурга болеют в основном молодые футбольные болельщики, а за «Спартак» те, кому за 45 лет.

    «Очень рад, что «Зенит» стал 22-й командой в Европе. Это очень высокий показатель для нашего футбола. Кроме того, бренд «Зенита» вошел в топ-50 самых дорогих в мировом футболе, и этот показатель еще лучше.

    Я рад, что живу в Петербурге, где играет «Зенит». Атрибутику «Зенита» по всей стране покупают больше, чем атрибутику любого другого российского клуба, включая «Спартак». «Зенит» здорово себя раскрутил.

    И вспомните о популярности, о 15 миллионах, которые болеют за «Зенит» по всему миру, это и ВЦИОМ подтвердил. Радует, что за «Зенит» болеют молодые, с 18 до 25 лет. «Зенит» – стильный клуб, он нравится молодым, это главное. А за «Спартак» больше болеют те, кому за 45», – сказал Орлов.

    Напомним, что «Спартак» в прошедшем сезоне стал чемпионом России впервые с 2001 года. «Зенит» закончил чемпионат на третей строчке, вслед за ЦСКА.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    12.06.2017 10:06
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    Комментарии117
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 июня 2017, 01:58

      Ну опять понесло, да всё не в ту сторону...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 12 июня 2017, 21:54

      Кто-то уже должен забрать у Орлова бутылку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 июня 2017, 21:49

      Гена, Гена... Тебе нужно в цирк хоть устроится, будешь хоть денежку за свою нетривиально-нелепую клоунаду получать... Ну такой забавный, чес слово)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Бульба 12 июня 2017, 19:18

      Маразматик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      Бульба 12 июня 2017, 19:18

      Мудо старое

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 12 июня 2017, 19:02

      старый пердун

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 12 июня 2017, 19:02

      он что мозгами пернул

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 июня 2017, 18:48

      Это потому, что у Зенита большие перспективы, а мясо - просто выскочка.

      -3
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      Рейтинг: +8019

      nik55 12 июня 2017, 18:15

      Орлов заканчивай или палата номер 6

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 июня 2017, 17:55

      ВЦИОМ ? Ну Гена рассмешил))) Ещё бы сказал " По данным 1 и 2 каналов ТВ

      3
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