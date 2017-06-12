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  • Орлов: «Зенит» – стильный клуб, он нравится молодым, а за «Спартак» болеют те, кому за 45»

Орлов: «Зенит» – стильный клуб, он нравится молодым, а за «Спартак» болеют те, кому за 45»

12 июня 2017, 10:06
118

Известный российский футбольный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» стал более популярным клубом, чем «Спартак», который принято называть «народной командой». По его словам, за команду из Санкт-Петербурга болеют в основном молодые футбольные болельщики, а за «Спартак» те, кому за 45 лет.

«Очень рад, что «Зенит» стал 22-й командой в Европе. Это очень высокий показатель для нашего футбола. Кроме того, бренд «Зенита» вошел в топ-50 самых дорогих в мировом футболе, и этот показатель еще лучше.

Я рад, что живу в Петербурге, где играет «Зенит». Атрибутику «Зенита» по всей стране покупают больше, чем атрибутику любого другого российского клуба, включая «Спартак». «Зенит» здорово себя раскрутил.

И вспомните о популярности, о 15 миллионах, которые болеют за «Зенит» по всему миру, это и ВЦИОМ подтвердил. Радует, что за «Зенит» болеют молодые, с 18 до 25 лет. «Зенит» – стильный клуб, он нравится молодым, это главное. А за «Спартак» больше болеют те, кому за 45», – сказал Орлов.

Напомним, что «Спартак» в прошедшем сезоне стал чемпионом России впервые с 2001 года. «Зенит» закончил чемпионат на третей строчке, вслед за ЦСКА.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (118)
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Alex ostrov
1497251807
Сейчас гена узнает всё что о нём думают))
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swot1205
1497251939
гена, ты не права. за мешок болеют только та категория людей, за исключением питерцев, которые отдают предпочтение тем командам, которые в данный момент времени лидеры. А за Спартак болели всегда не зависимо от результатов. Мы чемпионы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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DUMOH
1497252107
За Зенит болеет молодежь?Именно поэтому тебе 72,а Боярскому 67??))))))))))
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okolofutbola
1497253184
Гена поехал и его не остановить.Тараканы в его голове аплодируют стоя.
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Томь вперёд
1497253426
Сегодня что, день новостей маразматика что ли?!?!?! Гена совсем рассудок потерял! Столько поноса за один день даже от него раньше не было!
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OfaZavr
1497255018
Бред собачий несёт. Со своим Зенитом совсем с ума сошёл.
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Seraffim
1497255447
Лучше бы Гена молчал, умнее бы казался. Спартак самая посещаемая команда в чемпионате, по его логике , это пенсионеры и пред пенсионники заполняют стадионы, на играх с участием красно-белых.
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Evgeniy32
1497257506
Орлов как ляпнет что нибудь))))))) Адекватные болельщики, игнорируйте подобные высказывания. Даже я как болельщик зенита, уже устал от этого старого маразматика.
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Недовольный
1497260763
"И вспомните о популярности, о 15 миллионах, которые болеют за «Зенит» по всему миру, это и ВЦИОМ подтвердил"-ха,ВЦИОМ и явку на выборах в 169% подтвердил,и путинские 132%)
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Тамхар
1497274546
Очередной загон! С какого ... он стильный, твой Зенит? Из-за Газпрома и бабла, которое там крутится и которое должно крутиться в других сферах, а именно - в социальной сфере, т.е. образование, медицина, пенсионное обеспечение...? Вот главное отличие твоей команды от прочих, а не стильность. Ну балбес и все, больше ничего. Гонит, что в башку взбредет.
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