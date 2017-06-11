Хусаинов: «Не удивлюсь, если в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом России»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что «Спартак» в следующем сезоне может снова стать чемпионом России.

Напомним, что по итогам завершившегося сезона московский клуб впервые с 2001 года завоевал золотые медали РФПЛ.

– Когда «Спартак» в следующий раз станет чемпионом?

– Не удивлюсь, если в следующем сезоне. Когда-то мне Валерий Газзаев сказал: «Интереснее всего посмотреть, как тренер, выигравший чемпионат, делает это снова на следующий год». Вот и посмотрим.