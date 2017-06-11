Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хусаинов: «Не удивлюсь, если в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом России»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что «Спартак» в следующем сезоне может снова стать чемпионом России.

    Напомним, что по итогам завершившегося сезона московский клуб впервые с 2001 года завоевал золотые медали РФПЛ.

    – Когда «Спартак» в следующий раз станет чемпионом?

    – Не удивлюсь, если в следующем сезоне. Когда-то мне Валерий Газзаев сказал: «Интереснее всего посмотреть, как тренер, выигравший чемпионат, делает это снова на следующий год». Вот и посмотрим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2017 22:47
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 12 июня 2017, 17:03

      Ну если об это заявляет представитель судейского корпуса..., нужно призадуматься...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 12 июня 2017, 15:09

      А я удивлюсь!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 12 июня 2017, 14:46

      Главное не пролететь, как с Лестером

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 июня 2017, 12:40

      Известно
      Всем будет интересно.
      В каждом матче биться
      И... как говорится...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 12 июня 2017, 12:16

      Все зависит от усиления состава. И как Тренер подготовит. В физике заметно лучше стали. Многие от этого прибавили- результат получился. Если несколько команд прибавят -выиграют болельщики. Всем удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июня 2017, 12:09

      ЦСКА главный фаворит в чемпионате! и вот почему Гончаренко правильно ставит игру и это будет вторым сезоном Спартак будет занят в ЛЧ резерва не хватит про Зенит вообще не хочу говоритьМанчини просто ничего не успеет нового сделать а завтрашний багаж не катит команда развалена надо три четыре года на восстановление а тут еще Рубин и Краснодар не стоит скидывать со счетов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июня 2017, 12:04

      я думаю Спартак не станет чемпионом так как силенок не хватит и на чемпионат и на ЛЧ,придется вибирать, но тут еще многое зависит от жеребьевки

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      раптор62 > Garrincha58 12 июня 2017, 12:50

      а вы что трехжильные, половина пенсионеров

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2017, 10:45

      Защитим титул!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 12 июня 2017, 07:53

      никто не против этого

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      александр 59 12 июня 2017, 07:11

      Что же чемпионата не дождаться, начинается- то Геннадий по Зобнину скажет, то Хусаинов по Спартаку

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11