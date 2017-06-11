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  • Хусаинов: «Не удивлюсь, если в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом России»

Хусаинов: «Не удивлюсь, если в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом России»

11 июня 2017, 22:47
18

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что «Спартак» в следующем сезоне может снова стать чемпионом России.

Напомним, что по итогам завершившегося сезона московский клуб впервые с 2001 года завоевал золотые медали РФПЛ.

– Когда «Спартак» в следующий раз станет чемпионом?

– Не удивлюсь, если в следующем сезоне. Когда-то мне Валерий Газзаев сказал: «Интереснее всего посмотреть, как тренер, выигравший чемпионат, делает это снова на следующий год». Вот и посмотрим.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (18)
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MDAR
1497216797
А смотреть не надо, надо играть и побеждать.
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карасевщина
1497218420
лестер же не выиграл
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tank219
1497233597
я тоже
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Вадим 1972
1497236872
Лично я только буду за !
Ответить
Диктор
1497240631
Я двумя руками ЗА.
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alexivanof197
1497243212
никто не против этого
Ответить
OfaZavr
1497253528
Защитим титул!
Ответить
subbotaspartak
1497260456
Известно Всем будет интересно. В каждом матче биться И... как говорится...
Ответить
Fan Loko mik
1497269375
А я удивлюсь!!!!
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BarStep
1497276239
Ну если об это заявляет представитель судейского корпуса..., нужно призадуматься...
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