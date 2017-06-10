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    «Халл Сити» обратился к российским болельщикам на ломаном русском

    «Халл Сити» на своей странице в твиттере поприветствовал новых болельщиков из России, обратившись к ним с помощью интернет-переводчика.

    «Добро пожаловать всем нашим новым поклонникам из России, после Леонид Слуцкий прибыл в «Халл Сити», – гласит запись.

    Забавно, что в одном из комментариев на английском языке написано: «Удачи, Леонид. Купи, пожалуйста, Набабкина у ЦСКА».

    Напомним, вчера «тигров» возглавил экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. В следующем сезоне «Халл» выступит в Чемпионшипе. Перед российским специалистом стоит задача вернуть команду в АПЛ.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    10.06.2017 12:47
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 16 июня 2017, 07:50

      Это наверно сам Набабкин написал)))

      0
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      Рейтинг: +43

      Rimer 10 июня 2017, 21:17

      Удачи и кресло качалку. Чуть по мужицки ему себя вести во время матча. Желаю ему удачи.

      0
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 10 июня 2017, 19:44

      Набабкин бы пригодился, может смог бы там на постоянке выступать, всё равно армейцам не нужен, а мы б посмотрели на русского в Европе!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 10 июня 2017, 16:23

      Они б с Мудко легко бы нашли общий язык! )))))

      2
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 10 июня 2017, 15:41

      Удачи, Лёня, это твой шанс, не упусти!

      1
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 10 июня 2017, 14:55

      Слуцкий тренируется в английском. болельщики и футболисты Халл Сити учат русский мат. Это будет культурный взаимообмен :)

      1
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      Рейтинг: +100

      petrovich666 10 июня 2017, 14:25

      ща наладят выкуп хлама из ЦСКА))))

      3
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      Рейтинг: +381

      fadda 10 июня 2017, 14:17

      Дядя тренер прилететь из-за севера на большой железной птица тренировать.

      3
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 10 июня 2017, 13:49

      Леонид. Купи, пожалуйста, Набабкина у ЦСКА, все одно из Чампионшипа вылетим.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 10 июня 2017, 13:47

      ну тут хоть понятно)) уже лучше так, чем но криминалити

      6
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