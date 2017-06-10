«Халл Сити» обратился к российским болельщикам на ломаном русском

«Халл Сити» на своей странице в твиттере поприветствовал новых болельщиков из России, обратившись к ним с помощью интернет-переводчика.

«Добро пожаловать всем нашим новым поклонникам из России, после Леонид Слуцкий прибыл в «Халл Сити», – гласит запись.

Забавно, что в одном из комментариев на английском языке написано: «Удачи, Леонид. Купи, пожалуйста, Набабкина у ЦСКА».

Напомним, вчера «тигров» возглавил экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. В следующем сезоне «Халл» выступит в Чемпионшипе. Перед российским специалистом стоит задача вернуть команду в АПЛ.