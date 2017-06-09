Карпин: «Слуцкий в «Халле»? Это великолепно»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал назначение российского специалиста Леонида Слуцкого на должность главного тренера «Халла».

«Могу порадоваться за Слуцкого, великолепно то, что он будет работать в Англии. Если говорить о каких-то трудностях, в каждой стране – по-разному. В одном чемпионате, одни сложности, в другом другие. Лично у меня никаких проблем с работой в качестве главного тренера с иностранной командой – не было», – сказал Карпин.

Слуцкий приступит к работе в новом клубе на следующей неделе.