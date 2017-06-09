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    Карпин: «Слуцкий в «Халле»? Это великолепно»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал назначение российского специалиста Леонида Слуцкого на должность главного тренера «Халла».

    «Могу порадоваться за Слуцкого, великолепно то, что он будет работать в Англии. Если говорить о каких-то трудностях, в каждой стране – по-разному. В одном чемпионате, одни сложности, в другом другие. Лично у меня никаких проблем с работой в качестве главного тренера с иностранной командой – не было», – сказал Карпин.

    Слуцкий приступит к работе в новом клубе на следующей неделе.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.06.2017 17:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 июня 2017, 17:56

      Конечно великолепно.С глаз долой из сердца вон.

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      Рейтинг: +40

      gosha1989 9 июня 2017, 17:19

      Да в текстовом варианте чувствуются нотка завести

      1
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