Карпин: «Слуцкий в «Халле»? Это великолепно»

Конечно великолепно.С глаз долой из сердца вон.
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал назначение российского специалиста Леонида Слуцкого на должность главного тренера «Халла».
«Могу порадоваться за Слуцкого, великолепно то, что он будет работать в Англии. Если говорить о каких-то трудностях, в каждой стране – по-разному. В одном чемпионате, одни сложности, в другом другие. Лично у меня никаких проблем с работой в качестве главного тренера с иностранной командой – не было», – сказал Карпин.
Слуцкий приступит к работе в новом клубе на следующей неделе.