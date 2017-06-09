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    Хуншен: «Дзюба славный парень. Веселый, добродушный»

    Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен вспомнил историю, в которой поспорил с Артемом Дзюбой на деньги. Он должен был залезть на пальму на одном из сборов команды в Испании.

    – Самый забавный персонаж, который за эти годы прошел через «Спартак»?

    – Дзюба. Славный парень. Веселый, добродушный. Однажды на сборе в Испании кто-то из ребят предложил: «Лю, если на пальму залезешь, получишь три тысячи евро». До верхушки оставалось метра полтора, когда понял – все, выдохся. К тому же руки-ноги в кровь исцарапал. Во время спуска Дзюба меня подстраховал. Потом триста евро вручил.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2017 07:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 9 июня 2017, 14:41

      и проститут

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 9 июня 2017, 14:22

      300 стибрил у кого то потому и отдал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 9 июня 2017, 11:00

      Дзюбе вместе Червеченко надо быть блогерами. За их творениями злых глаз и эмоций не видно. А они есть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 июня 2017, 10:23

      Вот славный парень, а мог и ничего не дать, дескать, проспорил, давай плати!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 июня 2017, 10:15

      И после этого сам полез? )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 9 июня 2017, 09:27

      Славный, добродушный? Да чё там говорить, Быстров не даст соврать!

      5
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 9 июня 2017, 09:15

      Реклама Дзюбы? Он то может и добродушный.. но подленький

      7
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