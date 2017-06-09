Хуншен: «Дзюба славный парень. Веселый, добродушный»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен вспомнил историю, в которой поспорил с Артемом Дзюбой на деньги. Он должен был залезть на пальму на одном из сборов команды в Испании.

– Самый забавный персонаж, который за эти годы прошел через «Спартак»?

– Дзюба. Славный парень. Веселый, добродушный. Однажды на сборе в Испании кто-то из ребят предложил: «Лю, если на пальму залезешь, получишь три тысячи евро». До верхушки оставалось метра полтора, когда понял – все, выдохся. К тому же руки-ноги в кровь исцарапал. Во время спуска Дзюба меня подстраховал. Потом триста евро вручил.