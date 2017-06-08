Рейнгольд: «Карпин – позер, которому учиться и учиться. Он заваливал «Спартак» в течение многих лет»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о работе экс-главного тренера «Спартака» Валерия Карпина в московском клубе.

Напомним, 48-летний специалист возглавлял красно-белых с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 годы.

– Ловчев сравнил Карреру с Валерием Карпиным, оба – мотиваторы, но оборона с ними не прибавила.

– Безобразие. Во-первых, если стрелки переведены на Карпина, надо сказать, что он не справился со своей работой. Карпин – это позер, которому учиться и учиться. Кто он такой? Он заваливал «Спартак» в течение многих лет, а Каррера стал чемпионом в первый сезон. И котируется в Европе.