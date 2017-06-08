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    Рейнгольд: «Карпин – позер, которому учиться и учиться. Он заваливал «Спартак» в течение многих лет»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о работе экс-главного тренера «Спартака» Валерия Карпина в московском клубе.

    Напомним, 48-летний специалист возглавлял красно-белых с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 годы.

    – Ловчев сравнил Карреру с Валерием Карпиным, оба – мотиваторы, но оборона с ними не прибавила.

    – Безобразие. Во-первых, если стрелки переведены на Карпина, надо сказать, что он не справился со своей работой. Карпин – это позер, которому учиться и учиться. Кто он такой? Он заваливал «Спартак» в течение многих лет, а Каррера стал чемпионом в первый сезон. И котируется в Европе.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.06.2017 00:01
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 8 июня 2017, 19:52

      Позер, не позер.. однако ж и он брал серебро с командой. Это тоже все не просто так!

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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 июня 2017, 12:39

      Обсуждать Рейнгольда, Карпина мне не интересно. Не те фигуры, чтоб на них время тратить. Тут Ловчев отличить Карреру от Карпина не способен, а мнит себя экспертом! Куды катимся?

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      Рейтинг: +160

      виктоша 8 июня 2017, 11:07

      Так и до суда можно договориться...

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 8 июня 2017, 10:21

      Ну мне лично нравился Спартак Карпина! и как уже говорил неоднократно, Карпин тренировал Спартак не в то время, чтобы становится чемпионом, тогда и Зенит очень сильный был и ЦСКА очень стабильным! Каррера конечно молодец, но не стоит отменять тот факт, что принял команду он в очень удачный момент!) и тогда в 2011 , когда мясные играли в Лиги Европы, ещё неизвестно чем бы всё закончилось, если б не попали на очень мощный Порту! в котором Фалькао, Халк, Моутиньо и команда просто выносили всех!

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 июня 2017, 10:15

      Зачем брать интервью у странного человека?

      0
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      Рейтинг: +246

      RLoko 8 июня 2017, 09:50

      Карпин в Спартаке поставил более интересную и целостную игру и ставить ему приходилось с чем есть. А Каррера мотиватор, видимо этого и не хватало Спартаку долгое время.

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 8 июня 2017, 08:45

      Карпин – позер, а Рейнгольд - лузер.

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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 8 июня 2017, 08:13

      опять сам с собой ведет беседу

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 июня 2017, 08:12

      А по мне это ты просто трепло.

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 8 июня 2017, 07:11

      Объективно говоря у Карпина состав был попроще, Федун сам говорил, что из-за кризиса и строительства стадиона, не мог тратить много денег на трансферы. Сейчас покупать игроков стал и з/п в клубе ощутимо подросли. Надо быть реалистами - конкурировать с Зенитом, который мог купить Халка, Витселя и Гарая было очень тяжело.

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