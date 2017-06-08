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  • Рейнгольд: «Карпин – позер, которому учиться и учиться. Он заваливал «Спартак» в течение многих лет»

Рейнгольд: «Карпин – позер, которому учиться и учиться. Он заваливал «Спартак» в течение многих лет»

8 июня 2017, 00:01
21

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о работе экс-главного тренера «Спартака» Валерия Карпина в московском клубе.

Напомним, 48-летний специалист возглавлял красно-белых с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 годы.

– Ловчев сравнил Карреру с Валерием Карпиным, оба – мотиваторы, но оборона с ними не прибавила.

– Безобразие. Во-первых, если стрелки переведены на Карпина, надо сказать, что он не справился со своей работой. Карпин – это позер, которому учиться и учиться. Кто он такой? Он заваливал «Спартак» в течение многих лет, а Каррера стал чемпионом в первый сезон. И котируется в Европе.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий Рейнгольд Валерий
Комментарии (21)
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Garrincha58
1496869468
почему этому старикану все позволено говорить и даже почти оскорблять других
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СЛАВА 81
1496869534
Рейнгольд, Вы не правы абсолютно.
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kotmyshka
1496870085
Интересно, кто берет интервью у Рейнгольда?..
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Робинзон
1496870107
похоже что дед на этот раз прав .
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СашкаГуров
1496870608
позор не то слово
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Shpion23
1496871104
И тут Остапа понесло...
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paracetamol
1496877091
Не очень порядочный старикашка.
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VVM1964
1496889652
ПОГОРЯЧИЛСЯ , ОДНАКО .
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Aleksandr_1986_Spb_
1496895073
Объективно говоря у Карпина состав был попроще, Федун сам говорил, что из-за кризиса и строительства стадиона, не мог тратить много денег на трансферы. Сейчас покупать игроков стал и з/п в клубе ощутимо подросли. Надо быть реалистами - конкурировать с Зенитом, который мог купить Халка, Витселя и Гарая было очень тяжело.
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KalterJax
1496906500
Ну мне лично нравился Спартак Карпина! и как уже говорил неоднократно, Карпин тренировал Спартак не в то время, чтобы становится чемпионом, тогда и Зенит очень сильный был и ЦСКА очень стабильным! Каррера конечно молодец, но не стоит отменять тот факт, что принял команду он в очень удачный момент!) и тогда в 2011 , когда мясные играли в Лиги Европы, ещё неизвестно чем бы всё закончилось, если б не попали на очень мощный Порту! в котором Фалькао, Халк, Моутиньо и команда просто выносили всех!
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